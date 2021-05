France – Manif du 1er mai 2021: CGT = COLLABOS ! (vidéo)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8632

Macron prend la défense de la CGT

Par l’intermédiaire de Marlène Shiappa

Enregistré sur France 2 le 2 mai 2021 à 13 heures

France 3 a prétendu juste avant, donc le 2 mai 2021 aux infos de 12h30, que les personnes qui ont attaqué la CGT sont des « casseurs ».

Alors que c’est la CGT qui casse les luttes. La CGT dit qu’elle n’a pas de bouton sur lequel appuyer pour déclencher la grève générale ; mais, elle en a bel bien un pour stopper ou décourager les grèves !

Le 1er mai 2021, c’est PAS la CGT qui s’est faite attaquée, c’est la CGT qui a attaqué les manifestants (vidéo)

Au sujet de la fausse agression de la CGT par les manifestants

Hoanui Toanui – 2 mai 2021

CGT = CRS

10 juin 2003 : Les manifestants sont tout à fait à gauche ; à leur droite, leur faisant face et s’en prenant violemment à eux, on voit le SO de la CGT (par exemple la personne en rouge), on voit ensuite le grillage de protection des CRS et enfin, on voit les CRS à l’extrême droite. Nous n’oublierons ni ne pardonnerons jamais cette alliance du SO de la CGT avec les CRS.

27 mars 2006 : La révolution française, le 14 juillet 1789, fut une émeute qui a réussi. Or, les SO syndicaux font tout pour neutraliser les émeutiers, pour les isoler, notamment en les renommant « casseurs », exactement comme le pouvoir. Les SO syndicaux font tout pour livrer les émeutiers à la police du sarkonazi. Les syndicats sont des bordels et les partis les meilleurs proxénètes des masses ! L’humanité ne sera heureuse que le jour où le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate ! Une seule solution pour la lutte : monter une coordination commune à tous les secteurs en lutte.

Il y avait des CRS dans le SO de la CGT

Évacuation de Grandpuits,, le 22 octobre 2010, où les gendarmes délèguent leur pouvoir au chef syndical (vidéo-preuve 46’’) :

La CGT est fière d’être plus efficace que la police pour mater la révolte (Vidéo-Picouly 1’43’’) :

CGT – Et Bernard Thibault devint chef :

UIMM – Les syndicats sont au service de ceux qui les financent :

L’historien Jacques Marseille rapporte qu’en juin 1936, Alfred Lambert-Ribot, délégué général de l’UIMM, rencontra grâce à Léon Blum les représentants des syndicats. De ces rencontres découla un « modèle où l’État, le patronat de la grande entreprise industrielle et le syndicalisme alors ouvrier s’entendirent pour « fluidifier » au mieux le dialogue social tout en jouant, pour la galerie, le spectacle de l’accord arraché :

UIMM – quand le patronnat graisse la patte aux syndicats (vidéo 2’10) :

(Excellent résumé sur le scandale de l’UIMM.)

