Source : L’Échelle de Jacob: Le vaccin est la pandémie (echelledejacob.blogspot.com)

26 pays signalent une augmentation massive des «cas», des malades et des décès dus au Covid-19, suite aux vaccination massives.

Les îles d’Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes, qui ont commencé à vacciner les gens le 17 février, ont toutes deux constaté une forte augmentation des décès dus au virus, le plus élevé depuis le début de la pandémie. Il aura fallu deux mois pour que le nombre de cas revienne aux niveaux d’avant la vaccination.

Au Brésil, où les vaccins contre le corona ont commencé à être administrés le 16 janvier, les décès attribués au covid ont explosé. Ces décès sont massivement plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la vaccination.

Le Paraguay connaît une hausse similaire. Son programme de vaccination a débuté le 21 février et les décès ont continué d’augmenter. Plus les vaccins sont administrés, plus des décès sont signalés.

De même que le Qatar, qui a commencé à vacciner le 28 janvier, a constaté une augmentation des décès. Cela fait plus de trois mois que les injections ont commencé et le nombre de décès n’est pas revenu aux niveaux d’avant la vaccination.

Les Maldives, la Mongolie, l’Estonie, le Gibralter, l’Inde et, oui, les États-Unis, font tous état de données similaires. Partout où les injections sont administrées, vous y trouverez une augmentation de la mortalité et de la maladie.

Les pro-vaccins disent que la corrélation n’égale pas la causalité

Malgré une tendance évidente à l’horreur derrière la vaccination, le culte pro-vaccin insiste sur le fait que rien de tout cela ne prouve que les injections sont responsables. ce serait juste une coïncidence si après les injections massives, les taux de malades et la mortalité montent en flèche.

« Oui, les données sont associatives, mais rejeter les données UNIQUEMENT pour ces raisons n’est pas la façon dont la méthode scientifique fonctionne », a tweeté une personne. «C’est plutôt une dissonance cognitive.»

De nombreux médecins de première ligne, dans les soins intensifs, se manifestent pour signaler qu’eux aussi observent une augmentation importante de la maladie et de la mortalité parmi ceux qui ont été récemment vaccinés.

Les gens vaccinés inondent maintenant les urgence, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) attribuent tout cela au «virus», qualifiant ces événements d’infections de «percée».

Cette fable de la coïncidence était quelque chose que nous attendions de la CDC, une société privée qui n’admettra jamais que la vaccination covid cause des maladies ou des dommages.

Ce sont les vaccinations, et non un «variant», qui inaugurent la «troisième vague». Et pourtant, le gouvernement continue à blâmer le «virus», ainsi que ceux qui refusent de se vacciner.

On estime que très bientôt, le nombre de décès après vaccination va augmenter considérablement, pour atteindre des dizaines de milliers. À partir de là, potentiellement, des millions de personnes pourront perdre la vie à cause des vaccinations massives covid.

Cette troisième vague de décès, provoquée par les vaccins, se répercutera tranquillement au début, et finira par se transformer en une véritable pandémie, qui deviendra perceptible malgré la censure télévisée et des médias sociaux.

«Ces injections affaiblissent essentiellement votre système immunitaire, de sorte que même un rhume peut devenir grave», a écrit l’un de nos propres commentateurs, sur la façon dont le composant ARNm des injections transforme le corps en usines ambulante de fabrication de protéines de pointes.

«Dr. Tenpenny a mentionné une équipe de médecins en Californie qui a fait un test sur 55 cellules d’organes humains différentes, du cerveau, du cœur, du foie, des reins, etc. et a surveillé les effets des vaccins covid ». «28 des 55 cellules d’organes humains ont été attaquées.»

Source