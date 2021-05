Lucien Cerise : Nous allons vers une «société sans contact»

Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale, répond aux questions d’Observateur Continental sur l’évolution de la société française après plus d’un an de crise sanitaire, alors que la Commission européenne va mettre en vigueur d’ici à la fin juin un certificat sanitaire destiné à faciliter la libre circulation dans l’UE, et que les Français vivent avec l’obligation de porter un masque et dans le cadre de réglementations quotidiennes.

Y a-t-il tout d’abord un lien entre les mesures sanitaires et l’ingénierie sociale ?

Lucien Cerise : L’ingénierie sociale est une méthode de transformation de la société, et c’est très exactement ce qui est en cours avec les mesures dites sanitaires. Cette transformation planifiée de la société doit être irréversible, définitive, ce que Klaus Schwab annonce dans son livre sur la Grande réinitialisation quand il dit que nous ne reviendrons jamais au monde d’avant ; et elle est le plus souvent furtive, c’est-à-dire qu’elle avance sous des prétextes destinés à fabriquer le consentement de l’opinion publique, qui dirait « Non » si les vraies motivations étaient déclarées. C’est très proche de la méthode de management théorisée par John Kotter sous l’appellation de conduite du changement, dont le nom populaire est le « pompier pyromane », et dont la première étape consiste à provoquer un sentiment d’urgence dans le groupe cible que l’on veut faire changer contre son gré.

Quel est votre avis quand Emmanuel Macron dit1 qu’il faut « vacciner tous les jours, matin, midi, soir, week-end et jours fériés » et que des vaccinodromes sont installés dans l’« Hexagone » ?

– Macron est un stakhanoviste du vaccin. C’est louche, d’autant plus qu’il existe des traitements préventifs et curatifs non vaccinaux qui ont prouvé leur efficacité, et que les vaccins commercialisés sont encore en phase 3 de test, si bien que tous les vaccinés sont en fait des cobayes.

Que pensez-vous de cette déclaration2 d’Emmanuel Macron : « Je ne pense pas que le vaccin russe soit aujourd’hui une solution à une accélération. Il est plus efficace d’accélérer la production de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Valneva, Sanofi, CureVac ».

– Macron fait son travail de commercial dans le cadre du volet économique de la guerre hybride opposant l’Occident atlantiste à la Russie. On comprend mieux pourquoi la Russie ou la Chine ont développé leurs propres vaccins aussi rapidement : pour ne pas laisser leurs marchés se faire envahir par les vaccins occidentaux. Ce ne sont pas des questions sanitaires mais de gros sous.

Commentez s.v.p. cette volonté2 du président français : « Si vous ne vaccinez pas dans ces pays [pauvres], il n’y a aucun moyen de se débarrasser de ce virus ».

– Macron applique les directives de gens plus hauts dans la hiérarchie, notamment Bill Gates dans un entretien du 9 avril 2020, selon lequel la normalité ne reviendra que lorsque l’essentiel de la population mondiale aura été vaccinée (« But for the world at large, normalcy only returns when we’ve largely vaccinated the entire global population », avant-avant dernière réponse de BG, vidéo 19:23)3

Partagez-vous toujours l’avis que les gens vont être piqués et euthanasiés comme des animaux ?

– C’est une formule choc pour décrire le processus de type génocidaire dans lequel on veut faire entrer l’espèce humaine. Les gens sont en train de se faire inoculer des produits génétiques à base d’OGM ou d’ARN messager en phase expérimentale ! Quand on y pense sérieusement cinq secondes, c’est de la folie. Ou du meurtre de masse.

Comment jugez-vous la déclaration de Gabriel Attal « la logique aujourd’hui, c’est de ne pas recevoir chez vous des personnes qui ne sont pas de votre domicile » ?

– Aussi longtemps que je n’aurai pas la possibilité de surveiller Gabriel Attal pour vérifier s’il applique lui-même ce qu’il demande aux autres, je ferai ce que je veux. « Qui gardera les gardes ? » demandait Juvénal.

Que faut-il dire à nos enfants ?

– La vérité. Comme elle est anxiogène, il faut y mettre les formes, mais inutile de leur faire croire au Père Noël.

Vers quelle forme de société allons-nous ?

– Une société sans contact, où les interactions humaines directes seront raréfiées, voire supprimées totalement, et seront toujours médiatisées ou remplacées par l’informatique, la robotique, les écrans, le télétravail, la procréation artificielle, etc.4 Cette société entièrement structurée, ou déstructurée, par la technoscience sera un vrai cauchemar, d’autant plus qu’elle sera continuellement dysfonctionnelle, la technique étant moins fiable que la nature. Le passeport sanitaire décidera de votre vie et de votre mort, mais attention à la panne !

Quel bilan faites-vous après plus d’un an de crise sanitaire ?

– Ce n’est pas une crise sanitaire. De grandes figures du haut patronat occidental comme Klaus Schwab et Bill Gates ont révélé les objectifs de leur capitalisme décroissant appuyé sur l’ingénierie sociale, la destruction créatrice et la gouvernance par le chaos. Cela tient en deux grands points : malthusianisme (réduction de population) et transhumanisme.

Quelles solutions positives voyez-vous pour sortir de cette crise actuelle ?

– L’annuaire ANIMAP, qui rassemble les commerçants et prestataires ne réclamant ni dépistage, ni vaccination, est une excellente solution. Nous allons créer des circuits économiques indépendants de la dictature sanitaire, ce qui rendra le passeport sanitaire obsolète.

