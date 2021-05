Requiem pour Capharnaüm

Entends ton requiem, Capharnaüm grotesque

Au pavé abreuvé de cervelles à képi.

Vers ton corps, fourmillant de noire soldatesque,

Un canon tire sans répit.

Le vent a charrié sur ton front de muraille

Des poudreries brûlantes, des odeurs de sang.

Ton minaret pointu, baïonnette en bataille,

Déchire le soleil levant.

Entends ton requiem, Capharnaüm symbole.

Dans tes rues, des gamins (ils ont la mort au front!)

Comme Gendarme sots, violents comme Guignol

Se chamaillent pour un ballon.

Ta matrice est pourrie, tes seins saignent de guerre.

Quand même ton enfant essuie un vieux couteau.

À quoi bon te l’emplir de finesses cachères

S’il se vide pour un drapeau?

Entends ton requiem, Capharnaüm humaine,

Riche bourg de l’Honneur et bas-fond de la Plaie.

Si, du canon, bientôt s’envolera l’haleine

Au parfum d’éphémères paix,

S’éteint, s’allume, meurt et brûle ton brasier

Où se fondent fusils, où se cuisent chairs blêmes.

Tu ne guérira pas ta peste dédoublée.

Attends ton dernier requiem.

.

