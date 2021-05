JOUR5: La lutte se poursuit sur tout le sol palestinien. Les peuples lèvent le poing face aux agresseurs israéliens

Par Forum de la Gauche arabe. The Arab Left Forum.

Au moment où le duo Netanyahu – Gantz menace d’investir la bande de Gaza, amassant soldats et machines de guerre à ses frontières, et tandis que les régimes arabes qui ont normalisé leurs relations avec l’ennemi dorment d’un profond sommeil, le peuple palestinien, unifié, continue à tracer des actes de bravoure tant en Cisjordanie qu’à Gaza ou, encore, dans les territoires occupés en 1948 face à la nouvelle agression sioniste toujours appuyée par l’impérialisme mondial, avec à sa tête les ultras de l’impérialisme étasuniens. En contrepartie, les peuples de la planète, y compris dans les villes étasuniennes les plus importantes, manifestent leur appui à la résistance palestinienne et leur refus des politiques menées par leurs gouvernements vis-à-vis d’un colonialisme, le dernier sur terre, qui n’hésite pas à commettre les crimes les plus odieux, dépassant en laideur ceux qui furent commis par les nazis durant la seconde guerre mondiale.

La résistance légendaire du peuple palestinien face aux bombardements des zones de résidences, et malgré les cent morts, dont le tiers est constitué d’enfants, mais aussi à toutes les formes de menaces, de répression et de détentions, mais encore aux crimes commis par les soldats et les colons, nous pousse à accélérer et à multiplier les actions de solidarité avec la résistance palestinienne et la cause palestinienne qui fut et reste la principale cause des peuples arabes. Elle doit aussi nous pousser à obliger les régimes arabes à mettre fin aux relations tissées avec l’entité israélienne, à commencer par la rupture des relations diplomatiques. Elle doit, enfin, inciter le mouvement de solidarité internationale à élargir leur champ d’actions, surtout devant les ambassades de l’entité israélienne à travers le monde.

Tous unis contre l’occupation sioniste des territoires palestiniens

Le peuple palestinien vaincra

Le Comité de coordination

Du Forum de la Gauche arabe

Le 14 mai 2021