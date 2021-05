LA «TRANSITION ÉNERGÉTIQUE» OUVRE LA VOIE À DE NOUVELLES GUERRES POUR LA MAÎTRISE DES MATIÈRES PREMIÈRES

La transition écologique ouvre la voie à de nouvelles guerres.

La production minérale actuelle plus celle qui est prévue ne parvient pas à répondre à la demande de matières premières pour la transition énergétique-écologique. Selon l’ Agence internationale de l’énergie , en 2030, la capacité de production calculée pour cette période ne pourra fournir que 80% des minéraux critiques et 50% du cuivre demandé par le Pacte vert. D’ici 2040, les tensions seront encore pires: la demande de minéraux critiques aura quadruplé. Que feront le grand capital nationale en cours de route pour obtenir les ressources nécessaires pour approvisionner leurs industries les plus précieuses?

Carte des nouvelles gigafactories de batteries au lithium annoncées avant le 1er janvier en Europe. Après cette date, d’autres ont été annoncés, uniquement en Espagne, deux autres. L’investissement type dans l’une de ces installations, indispensable à la transition écologique du secteur automobile, est de 5 000 millions d’euros.

La reconversion industrielle qu’implique la transition écologique implique, selon le même rapport, le déploiement massif d’un large éventail de technologies d’énergie propre, dont beaucoup dépendent à leur tour de minéraux critiques tels que le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt et les terres rares . En d’autres termes, la mise en œuvre des technologies nécessaires à la transition écologique nécessite des métaux et métalloïdes critiques et des quantités beaucoup plus importantes de métaux conventionnels comme le cuivre. Certains minéraux tels que le lithium ont été classés comme critiques en 2020 par l’UE face à des problèmes d’approvisionnement prévisibles.

Pour les batteries de véhicules électriques et le stockage d’énergie, en 2030, l’UE aurait besoin de 18 fois plus de lithium et de 5 fois plus de cobalt, et en 2050 de près de 60 fois plus de lithium et 15 fois plus de cobalt par rapport à l’approvisionnement actuel de l’économie de l’Union en tant que ensemble. Ne pas répondre à cette demande accrue pourrait entraîner des problèmes d’approvisionnement. […] La demande de terres rares utilisées dans les aimants permanents, par exemple pour les véhicules électriques, les technologies numériques ou les éoliennes, pourrait se multiplier par dix d’ici 2050.

Piscines de décantation au lithium dans le désert d’Atacama, Chili. Le Chili est aujourd’hui le principal fournisseur du lithium nécessaire à la transition écologique dans le secteur automobile.

La voiture électrique est la pierre angulaire de la transition verte dans l’industrie automobile. Mais sans lithium, il n’y a pas de piles pour l’alimenter . C’est pourquoi l’ industrie allemande a pris position en Bolivie ces dernières années. L’industrie automobile allemande prévoit d’assurer au moins 400 000 batteries par an immédiatement. Son objectif est stratégique: sécuriser les gisements minéraux . Et son effet sur la carte sud-américaine immédiate: la Bolivie réoriente sa diplomatie pour assurer un débouché fluvial vers l’Atlantique .

Mais l’Allemagne n’a pas été la seule à prendre position dans le sillage de la transition écologique . La Chine, qui a été l’une des premières puissances à parier sur l’approvisionnement argentin , a produit près de huit fois plus de lithium que les États-Unis en 2019. L’ appétit de l’industrie électromotrice chinoise est déjà l’un des principaux facteurs qui font déjà monter la tension entre Buenos Aires et Washington.

Et ce n’est que le début. Entre le Chili, l’Argentine et l’Australie, 80% du lithium destiné au marché mondial est produit . Les investissements chinois qui commencent à arriver à Santiago par paquets de milliards canalisent les attentes de la demande asiatique sur une région encore moins conflictuelle que l’Australie. Lors du démantèlement, ils ont poussé les capitaux chiliens à investir en Bolivie et Piñera à rechercher un accord avec l’Argentine .

Mais la confluence d’intérêts entre la Bolivie, l’Argentine et le Chili semble avoir été un mirage temporaire. Le Green Deal Biden a multiplié par plusieurs ce que la presse a appelé l’importance géopolitique de l’Amérique du Sud et a exhorté les entreprises américaines à investir massivement dans des projets d’extraction de lithium au Chili et en Argentine .

Après tout, les prix du cuivre ont doublé l’année dernière en raison, surtout, de la demande de nouvelles installations éoliennes nécessaires à la transition écologique , donc tout le monde s’attend à une évolution similaire du lithium. L’industrie américaine est connue pour être à la traîne et bien qu’elle accélère la recherche de gisements sur son propre territoire, elle doit rivaliser pour sécuriser ses approvisionnements. Le conflit avec la Chine pour gagner de rares sources de matières premières est en cours.

D’autant plus que la Chine, qui avait concentré ses investissements dans le lithium en Australie, intensifie les tensions avec son fournisseur depuis plusieurs années . Par conséquent, les fonds de capital minier chinois tentent de sortir et de se déplacer vers la principale source alternative, le Chili , où ils sont déjà les principaux investisseurs étrangers … et pas seulement dans les mines de lithium .

L’armée britannique a mené des exercices de missiles sol-air et sol-mer dans les Malouines la semaine dernière. La menace de guerre et les promesses commerciales ne sont pas deux opposées, ni indépendants de la transition écologique.

La concurrence pour les matières premières n’est que le reflet des principaux moteurs de la concurrence impérialiste accélérée par la transition écologique . Le Pacte vert garantit, par imposition légale, une demande solvable pour les constructeurs automobiles et les sociétés d’électricité, qui, grâce à cela, deviennent des investissements rentables pour de nouvelles masses de capitaux. C’est l’objectif principal du pacte vert et non pas de réduire les émissions de CO2. Et cela implique un transfert massif de revenus du travail vers le capital, qui est au cœur de tout cela.

Mais, toutes les puissances faisant le saut en même temps, la transition énergétique prend aussitôt la forme d’une concurrence accélérée entre elles pour des capitaux en quête d’une destination profitable. Destination qui sera d’autant plus attractive qu’elle sera plus compétitive – coûts par unité de produit – et évolutive, c’est-à-dire plus elle aura de possibilités pour continuer à absorber de nouveaux capitaux.

En d’autres termes, pour réaliser la rentabilité des investissements, il faut garantir à la fois l’accès aux acheteurs externes (marchés) et aux approvisionnements essentiels qui soutiennent la production. La première exigence pousse cette alliance euro-américaine contradictoire vers un libre-échange qui exclut la Chine des marchés eux-mêmes. Le second est une course pour sécuriser les approvisionnements – si possible à des prix prédéterminés – qui sont connus pour être insuffisants.

La concurrence pour les marchés, les capitaux et les matières premières est étroitement liée, transformant ainsi le contrat de chaque rival en une menace existentielle pour les autres et chaque investissement en un levier pour forcer les gouvernements à sécuriser les marchés. Et dans cette spirale, la perspective d’une pénurie industrielle se transforme nécessairement en peur d’être expulsé du marché. Tout mécanisme, tel que celui conçu par le pacte vert pour la transition écologique-énergétique, qui génère une pénurie de matières premières essentielles pour les principales industries du capital national pousse également sur le chemin de la guerre.