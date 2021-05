Palestine – Une journée à Gaza (vidéo)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8753

17 membres d’une même famille

Enregistré sur France 2 le 16 mai 2021 à 20 heures

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Propagande pour faire oublier qu’il s’agit d’une guerre de colonisation

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Que Juifs et Arabes puissent très bien s’entendre est une évidence ; mais, dans cette propagande, il s’agit d’arrêter les « violences » pour retourner au statut-quo et faire oublier la vérité :

Pour fabriquer Israël, les sionistes — ces nouveaux croisés — ont volé la Palestine aux Palestiniens au prix d’un affreux nettoyage ethnique qui continue jusqu’à nos jours ; et, le statut-quo consisterait à laisser se maintenir et s’accroître la colonisation de la Palestine par les sionistes et leur entité maudite qu’ils appellent « Israël ».

Par conséquent, si les Arabes peuvent très bien s’entendre avec les Juifs, ils ne peuvent absolument pas s’entendre avec des sionistes, à moins d’être des collabos ; ou, au moins, de devoir cacher et/ou d’oublier leurs sentiments par peur de la répression.

Il ne s’agit ni d’une guerre de religion, ni de racisme antisémite de la part des Palestiniens, il s’agit de leur part de résistance à une terrible guerre de colonisation menée contre eux par les sionistes avec l’aide de l’impérialisme occidental.

Par ailleurs, il faut bien savoir qu’il y a plus de sang hébreu dans le petit doigt d’un Palestinien que dans le corps tout entier d’un Juif d’aujourd’hui !