Coronavirus – Le pouvoir a bien du mal à forcer la vaccination (vidéo)

Propagande du gouvernement pour les vaccins anti-covid

Enregistré sur France 2 le 20 mai 2021 au 20 heures

L’État est tellement désespéré avec sa campagne de vaccination contre le coronavirus qu’il en vient à dire et faire n’importe quoi à propos des vaccins.

Soit-disant que maintenant les vaccins Pfizer se conservent 1 mois au lieu de cinq jours auparavant. Le pouvoir en vient à dire, contre toute évidence, et contre ce qu’il a dit lui-même auparavant, que tous les vaccins sont efficaces contre tous les variants du coronavirus.

Comme plus personne, parmi les gens autorisés ne veut se faire vacciner, l’État ouvre les vaccins à tout le monde bien plus tôt que prévu.

Il y a une propagande gigantesque de l’État pour la vaccination. Ce qui prouve que cette maladie n’est pas si grave. Si par hasard le coronavirus tuait autant que la peste, comme on a essayé de nous le faire croire au début, les gens se rueraient sur les vaccins sans qu’il y ait besoin qu’on les implore de le faire.

Puisqu’il est question du Qatar dans la vidéo, regardons ce qu’il s’y passe.

Ci-dessus la courbe des cas et ci-dessous celle des morts.

Damien Mascret nous dit que la vaccination au Qatar a commencé fin décembre. Constatons tout d’abord que le plus gros pic meurtrier suit la vaccination. Est-ce ça, le côté positif de la vaccination ?

Constatons ensuite qu’en Suède, il y a en ce moment à peine plus de morts qu’au Qatar. Pourtant, en Suède, la campagne de vaccination n’a pas bien marché.

Constatons pourtant que, des trois pays dont j’ai mis les courbes, la Suède est celui où il y a actuellement le plus de cas (courbe du haut). Ils sont donc pour l’essentiel à peu près asymptomatiques

On en déduit qu’au niveau social l’immunité naturelle c’est bien mieux que le vaccin. Puisqu’il n’y a pas le pic meurtrier terrible qui suit le vaccin et que les gens sont quand même protégés.

Constatons de plus qu’au Qatar, il y a eu deux vagues bien visibles sur la courbe du haut. Et que le nombre de cas lors de la première vague était bien plus important que lors de la deuxième ; alors que, c’est pourtant la deuxième, celle qui suit le vaccin, qui a fait le plus de morts !

21 mai 2021

Coronavirus – Une vaccination anti-covid massive entraine un pic épidémique bien pire que les précédents

La vaccination massive de la population a commencé en Israël dès le 20 décembre 2020. Elle a été suivi d’un pic meurtrier terrible. Le pire pic meurtrier de tout l’histoire covid d’Israël !

Le même phénomène s’est produit en Grande Bretagne et aux Émirats arabes Unis.

En Inde tout allait très bien, l’épidémie était quasiment finie et ce pays s’est mis à vacciner massivement sa population. Du coup, l’épidémie recommence !

Et, d’une manière générale, en France, la « troisième vague » arrive en même temps que la vaccination, et proportionnellement à son intensité.

Pourquoi une vaccination anti-covid est-elle suivie d’un pic épidémique meurtrier bien pire que les précédents ?

Parce que, quel que soit le vaccin, il contient la protéine spike (*) du virus, ou sa recette de fabrication (ARN). Parce que cette protéine suffit à rendre malade. Parce que la recette de fabrication de cette protéine peut s’intégrer au génome humain. Parce qu’alors toutes les cellules du corps produisent la protéine spike. Le vacciné devient donc extrêmement contagieux au covd-19.

(*) La protéine spike est parfois appelée protéine de pointe dans certaines traductions automatiques.

Que tous les vaccins contiennent la protéine spike ou sa recette sous forme d’ARN, la télévision n’arrête pas de le répéter.

La protéine spike suffit provoquer le covid :

