La situation sanitaire subie un coup dur sur la population. Toutes les activités corporatives, les festivals, les cérémonies religieuses, les manifs, les bars, les restaurants et même les mariages ont subi les aléas de restrictions de rassemblements de plus en plus contraignantes.

Et le monde accepte ça ! 90% de l’agenda de nos activités normales et quotidiennes ont été différés à 2021. La pandémie artificielle nous a contraints à pousser la pendule d’un an. Non ! Ça va trop bien pour eux. Avec un peuple aussi docile que nous, il n’y aurait pas de limites à ce que nous pouvons endurés ?!?

Chômage, confinement, séquestration, couvres feu, barrages routiers; pourquoi pas ? Qui est contre ? Plus ça va mal, plus Legault est populaire? On me dit qu’il y a plus de suicides au Québec que de morts par COVID? Les psys sont débordés. Il y a plus de violences conjugales. Legault est mort… de rire.

Le contexte actuel génère son lot de défis. Tranquillement, ils ciblent les complotistes, nous connectant à l’extrême droite où aux terroristes?!? Alors que nous sommes un mouvement politique NON VIOLENT et PACIFIQUE! Ce qui se révélera la seul méthode pour atteindre la victoire. Il s’agit seulement de ne pas céder à la provocation et rester stoïque. Comme disent les Chinois: «No pain, no gain!»

John Mallette

Le Poète Prolétaire