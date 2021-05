Coronavirus – Quelle est la différence entre recherche et découverte (vidéo)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8834

COVID, Recherche, Curiosité & Vérités internationales

IHU-MI – 25 mai 2021



Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection :

La courbe du nombre de personnes qui se font tester varie à très peu près comme celle des gens qui sont positifs.

Ce que dit Raoult sur la différence entre la découverte et la recherche est très bien décrit par Jean-Marc Lévy-Leblond dans son livre l’Esprit de sel :

Lors d’une nuit noire, quelqu’un cherchait quelque chose depuis un bon moment près d’un lampadaire. Un passant s’approche et lui demande : — Que cherchez-vous monsieur ?

— Je cherche mes clefs, lui répondit-il

— Et vous ne les trouvez pas ?

— Non ! pourtant ça fait longtemps que je les cherche ?

— Êtes-vous sûr de les avoir perdu près de ce lampadaire ?

— Non, pas du tout monsieur ; mais ; ici, au moins, il y a de la lumière pour chercher.

Les chinois mentent-ils sur les chiffres du coronavirus chez eux ? Dire que les Chinois mentent, c’est casser le thermomètre. Non, les chinois ne mentent pas ; sinon, il arriverait chez nous des cas de coronavirus venant de Chine ; or, il n’y en a pas !

Les Chinois ont-ils fabriqué le coronavirus ? Je ne crois pas, et les Chinois disent que non. En tout cas, le variant Marseille 4 n’est pas celui de Wuhan et il est une mutation qui s’est produite dans un élevage de visons français. Les coronavirus n’arrêtent pas de se mélanger et de muter, ils n’ont pas besoin qu’on fabrique artificiellement des mutants.

J’ai vu les Américains mentir. Par exemple, à propos du bacille du charbon soit disant venu de l’Irak de Saddam. J’ai vu Colin Powell mentir à l’ONU. Je n’ai pas vu les Chinois mentir sur un tel sujet.

Colin Powell à l’ONU le 5 février 2003