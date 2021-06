FACEBOOK N’EST PLUS UN ESPACE DE LIBERTÉS !

Par Brigitte Bouzonnie

Excellent billet de notre ami Dominique Kern : .

AVEC D’AUTRES MOYENS, PLEINS D’AUTRES MOYENS … MAIS GUERRE QUAND MÊME …

. L’espace de liberté de FB, qui était une gageure à tenir , se restreint chaque jour un peu plus, je pense qu’en ce qui me concerne mon mur n’est plus visible par beaucoup de monde sinon j’aurais une autre vie sur mes pages … .

ON A BEAU ALERTER JE PENSE QUE LES GENS NE COMPRENNENT PAS CE QUI SE PASSE …

. FB est de plus en plus un espace de vente de toute sorte de produits, mais un espace ou plus rien ne peut vraiment s’exprimer …Ce n’est plus du tout l’agora des utopistes de mon genre… Quand on voit que tous les gens que je fréquente on des ennuis a répétition … SI ENCORE CES CHOSES ETAIENT JUSTIFIEES … Je ne sais trop quelle attitude adopter … .

FB VA DEVENIR UN PAYSAGE DEVASTÉ, CE QU’IL EST DÉJA . A VRAI DIRE, JE M’Y ATTENDAIS DEPUIS LE DEBUT, MAIS DANS CETTE PERIODE, assez exceptionnelle, ça rajoute de l’angoisse aux angoisses initiales … .

Brigitte Bouzonnie : OUI, Facebook n’est plus l’espace de libertés qu’il était en 2009/2020, lorsque j’ai commencé à publier sur ce réseau social. Facebook ronronne, le ronron qui rassure. Surtout pas de vagues. Ainsi, mon combat de soutien aux militaires signataires des deux appels, je le mène seule. Je n’ai pas souvenir d’avoir été aussi isolée : mais totalement combative et déterminée, je vous rassure.

. Pendant la mobilisation anti réforme des retraites de 2010 voulue par Sarkosy, je me souviens que Facebook était à feu et à sang. Et, si Bernard Thibaut, le responsable de la CGT corrompu n’avait pas trahi, arrêté lâchement le combat. on aurait gagné la bataille. . Je n’ai pas oublié le mot de Jean-Louis Borloo, en 2010, disant que si « les raffineries de pétrole avaient été bloquées 8 jours de plus, Sarkosy aurait cédé aux manifestants ! »(sic) .

Pendant la mobilisation contre la loi Khomry ; 1 million de personnes à la manif du 31 mars 2017. Et le combat se poursuivait jour et nuit sur Facebook. Outre mes modestes articles, je me souviens des billets de blog de Jacques Sapir, dénonçant bien sûr le projet de loi Khomry pourri ; mais disant aussi que c’était le premier mouvement anti européen, vu que cette loi avait été voulue par Bruxelles. Rien de plus juste ! . Là encore, le vote de cette loi a été ric rac : il a fallu le recours au 49-3. Et ces pourris de députés PS, dont Hamon, qui ont empêché d’atteindre 58 députés, afin de présenter une motion de censure contre cette loi liberticide !

. Aujourd’hui, Facebook roupille par manque d’imprudence. Mon fil d’actu est plein de posts mornes, disant toujours la même chose. Il n’y en a que pour la dictature sanitaire, alors que se posent tant d’autres problèmes sociaux – chômage, pauvreté de masse, plans sociaux qui explosent. . Car, malgré tous les milliards donnés aux patrons du CAC40, ceux-ci ont licencié 10% de leur personnel en plus ! .

On connait l’adage : ‘dis-moi ce qu’un groupe social promeut, et je te dirai quel groupe tu es » (sic). En ce moment, sur Facebook et Tweeter, il n’y en a que pour l’avocat allemand Fuellmich et le journaliste français Ricardo de France Soir, ex journaliste de France 2. C’est de l’opposition de TOP 50, qui « ne déplace pas un chemin de fer », comme aurait dit Jean Gabin ! .

Par définition, je ne crois pas aux combat juridiques, ayant rédigé en pure perte trop de contentieux devant le Conseil d’État et la Chambre sociale de la Cour de Cassation. Dix ans après les faits, il était impossible de réintégrer le salarié protégé dans l’entreprise. .

Le cas Fuellmich :

Le procès soit disant qualifié à tort de « nouveau Nuremberg »(sic), qui s’ouvre le 4 juillet prochain contre la gestion scandaleuse du COVID, ne m’inspire aucune confiance, aucun espoir. Car Fuellmich ne se bat pas contre la dictature sanitaire globale imposé par Macron, Merkel, etc. Il se bat juste sur la seule petite question des tests, ce qui est très différent, et montre l’absence d’épaisseur du personnage !!!

. Le cas Ricardo :

. Inutile de me parler de ce Ricardo avec des « oh » et des « ah » d’admiration dans la voix ! Inutile de m’envoyer des vidéos de lui en MP, croyant que je vais tomber d’extase à genoux !

. Quand je l’écoute, je trouve qu’IL fait du Médiapart, point barre ! Je connais bien Médiapart, pour y être restée 7ans, puis avoir été virée comme une malpropre, pour avoir osé citer une étude du journal londonien médical, disant que les vaccins anti Covid n’étaient garantis qu’à 29 % ! .

. Avec Ricardo, c’est la même étroitesse de pensée, un découvreur d’eau tiède, qui ne froisse personne d’important.

Ce qui compte chez une personne critique, ce n’est pas ce qu’elle dit, mais surtout ce qu’elle ne dit pas ! .

Alors pourquoi ce supposé grand révolutionnaire ne parle-t-il pas de l’appel des militaires renvoyé dans le hors champ des sujets interdits ? .

Pourquoi ce supposé grand Révolutionnaire en parle-t-il jamais des salaires qui stagnent et de la difficulté à boucler ses fins de mois pour 80% des salariés français !

. Dominique a raison : Facebook n’est plus un espace de libertés où on crée du neuf, de la critique nouvelle. Mais, de plus en plus, cela tend à ressembler à un copié/collé des chaines d’info aux ordres. Et, mise à part Domi et moi, personne ne moufte, trouvant cela « normal » , »allant de soi » ! .