HARCELEMENT POLICIER EN RUSSIE

Comme en Russie, l’opposition est systématiquement pourchassée et poursuivie ici aussi. C’est quoi la différence ? Notre démocratie est aussi en danger qu’ailleurs ! Quand on perd des libertés, ce n’est pas sûr qu’on va les retrouver plus tard, après la (crise ?) Toutes les dictatures ont commencés comme ça.

NOS médias ne sont pas capables de couvrir les arrestations musclées au Parc Lafontaine à Montréal mais on fait un grand plat des arrestations musclées à Moscow. Ah, les méchants Russes ! Cela s’appelle de la propagande… FLAGRANTE! Ne regardez pas chez nous, regardez ailleurs ! Et ces manifestants ? Ils étaient NON VIOLENTS; ici et là-bas !

Non pas comme le démontrait le Journal de Montréal, en première page, le 26 janvier 2021. Ils traitaient les complotistes de dangereux terroristes armés juste qu’aux dents. Ils nous associaient aux groupes d’extrême droits, nous accusant d’être des violents. Encore du fake news et des fausses infos.

Votre télé est votre pire ennemie aussi. Il dicte sur l’opinion et l’amène subtilement à avoir et appuyer certaines idées politiques. Et c’est toujours la même opinion, jamais les autres opinions ?!? Exercer et présenter au public LÀ règle à suivre, conditionner l’opinion. Déterminer (VOTRE ?) l’appréciation de nos leaders. Les voir comme nos sauveurs. Respecter l’autorité et les règlements restringentes et imposées de cette supposée pandémie.

Bonne chance!

John Mallette

Le Poète Prolétaire