Ce coronavirus a-t-il été fabriqué à Wuhan ? NON !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8889

Bonjour à toutes et à tous,

Le 26 mai 2021, après un communiqué de Joe Biden insistant sur la possibilité d’une origine humaine du Coronavirus, Facebook annonçait que les contenus évoquant cette hypothèse ne serait plus censurés de sa plateforme. Pourquoi un tel revirement ?

En fait, il n’y a pas de revirement des États-Unis dans la thèse du coronavirus fabriqué artificiellement par l’homme : que ce soit d’abord du temps de Trump ou ensuite du temps de Biden, les USA disent que le coronavirus a été fabriqué par la Chine.

Ce qu’il y a, c’est que le clan Biden-Obama (mondialiste) déteste encore plus le clan Trump (antimondialiste) que la Chine (mondialiste 1).

Aussi, les Biden et compagnie, quand ils étaient dans l’opposition, expliquaient que Trump disait n’importe quoi quand il prétendait que la Chine avait fabriqué ce coronavirus. Mais, maintenant que c’est le clan biden qui est au pouvoir, il dit comme lui, que c’est la Chine. C’est logique car la Chine est un ennemi des USA.

Il se trouve seulement que les réseaux sociaux sont gouvernés par les mondialistes. Donc c’est seulement un revirement calculé des réseaux sociaux, pas un revirement des États-Unis.

Certains prétendent que c’est l’Amérique, d’autres la France, et d’autres la Chine, qui a fabriqué ce virus ; ou, plutôt, la classe dominante, d’un de ces pays.

Si c’est l’ennemi de classe qui a provoqué la crise. Cela fait un argument de poids contre lui. C’était le cas lors du 11 septembre 2001. Et, si les antimondialistes de Gênes avaient compris et dénoncé que c’est la CIA qui avait fait le coup, au lieu de mourir dans l’altermondialisme, ils auraient eu de grandes chances de réussir la révolution. Mais, New York a effacé Gênes, alors qu’il aurait pu l’amplifier.

Pour accuser le pouvoir d’avoir fait le coup de façon efficace, il faut que ce soit la vérité. Sinon, ça se retourne contre nous.

Par exemple, il est bien clair que ce coronavirus ne sort pas du P4 de Wuhan. Car, quand on fabrique un nouveau virus on le munit toujours d’un gêne de sensibilité à un antibiotique, à une molécule ou à un vaccin quelconque en cas d’accident. Ou alors, c’est qu’on a l’antidote et qu’on a lâché volontairement le virus. Et qu’on garde l’antidote pour soi.

De toute façon, une équipe de chercheurs italiens a découvert que des anticorps de ce coronavirus étaient présents dans le sang de malades du cancer en septembre 2019, deux mois avant son identification dans la ville chinoise de Wuhan :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7435

Donc, c’est clair, il ne vient pas de wuhan ! C’est à Wuhan qu’on s’est aperçu qu’il existait. C’est tout. Il a été amené là, probablement par les Italiens (2), lors des jeux olympiques militaires de Wuhan qui se sont tenus en octobre 2019 :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5341

À Wuhan, il y a effectivement un P4 ; mais, on a bien vite oublié que ce coronavirus est apparu à Wuhan seulement après les jeux olympiques militaires.

Pour le pouvoir, il est évident que que c’est l’occasion qui a fait le larron. Ils ont profité de ce nouveau coronavirus pour semer la panique alors qu’il n’est pas plus dangereux que la grippe (3). Mais, l’occasion était trop belle. Ils ont re-tenté le coup qu’ils avaient loupé avec le H1N1 en 2009 :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5510

(Jacques Attali, la pandémie et la mondialisation)

Cette fois-ci ils ont bien mieux réussi parce qu’ils maîtrisent bien mieux internet grâce aux réseaux sociaux (4), parce qu’ils ont trouvé des alliés à gauche (5) et probablement qu’ils ont fait d’énormes progrès en sociologie, la science du maniement des foules.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2

(1) La chine est mondialiste :

http://mai68.org/spip/spip.php?article11987

(2) L’Italie a été très sévèrement touchée avant tout le monde !

(3) Les prévisions sur les dangers du covid-19 étaient exagérées à l’extrême :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6494

(4) Les réseaux sociaux, c’est eux, et ils font croire à tout le monde qu’internet se réduit aux réseaux sociaux. Ils ne maîtrisent pas internet, mais les réseaux sociaux si !

(5) La trahison de la gauche face au spectacle du coronavirus :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6682