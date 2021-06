Après dix-huit mois ce ne sont plus des « erreurs »…ce sont des crimes!

Le docteur Christian Perronne démasque l’imposture et la corruption médicale et sanitaire. « On ne peut pas trahir la vérité ». « Y-a-t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise? » demande le professeur.

Le professeur fait le tour complet des mensonges diffusés pendant la terreur pandémique (janvier-2020 à mai 2021). Un praticien censé, raisonnable et opprimé par l’industrie pharmaceutique et ses larbins politiciens.

