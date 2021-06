L’arme biologique Covid-19: plus de la moitié de la population a une immunité naturelle

Lorsqu’un médecin en exercice et professeur à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins, qui détient également une maîtrise en santé publique, déclare que « la moitié des Américains ont une immunité naturelle », il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec le récit officiel des NIH (Instituts américains de la santé), du CDC et de l’OMS.

.

Voici les proclamations émises par le Dr Marty Makary concernant l’immunité collective, en particulier par rapport au type d’immunité nettement inférieur qui se produirait après les vaccinations Covid extrêmement dangereuses et mortelles.

Un professeur de la Johns Hopkins School of Medicine a déclaré qu’il y a un « consensus général » pour rejeter le fait que plus de la moitié de tous les Américains ont développé une immunité naturelle contre le coronavirus et que ce « consensus » constitue « l’un des plus grands échecs de notre leadership médical actuel ».

Le Dr Marty Makary a fait ces commentaires lors d’une récente interview, notant que « l’immunité naturelle fonctionne » et qu’il est erroné de vilipender ceux qui ne veulent pas du vaccin parce qu’ils se sont déjà rétablis du virus.

Makary a critiqué « le CDC le plus lent, le plus réactionnaire et le plus politique de l’histoire américaine » pour ne pas avoir clairement communiqué les faits scientifiques sur l’immunité naturelle par rapport au type d’immunité développé par les vaccins.

« Il existe plus de données sur l’immunité naturelle que sur l’immunité vaccinée, car l’immunité naturelle existe depuis plus longtemps », a souligné Makary. (source : « La moitié des Américains ont une immunité naturelle »)