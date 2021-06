Par Khider Mesloub.

Cet ouvrage porte sur la question du dépérissement de la politique à l’ère de la récession économique doublée d’une crise institutionnelle. Pour étayer l’analyse, cette étude s’est appuyée sur les deux principaux pays pionniers en matière de révolutions politiques et sociales : les États-Unis et la France, tous deux aujourd’hui en proie au déclin de leur économie et au délitement de leurs structures politiques et culturelles longtemps érigées en modèle universel. Au-delà de l’effondrement économique, nous assistons au « krach du Politique », matérialisé par la désaffection politique, la défiance des institutions, la discréditation de la classe dirigeante. En résumé, la crise de la gouvernance. Nul doute, plus aucun projet de progrès social et politique ne peut surgir des institutions gouvernementales et parlementaires moribondes. Seule une mobilisation populaire en rupture avec le capitalisme peut amorcer une transformation radicale de la société en vue de bâtir un nouveau mode de production et une inédite gouvernance horizontale.