Accord au G7 sur la taxation des multinationales du Cloud = pillage 2.0

Deux informations apparemment contradictoires nous sont parvenues récemment. De la main « gauche » les ministres des finances des puissances impériales, réunies en G7, annoncent un hypothétique accord pour taxer les multinationales afin de « faire payer les riches » (les patrons de ces larbins politiciens) pour la crise économique que ces mêmes larbins ont amplifié par le lockout de l’économie mondialisée!!! L’agence Reuters écrit ceci:

« LONDRES (Reuters) – Les sept pays les plus riches du monde sont parvenus samedi à un accord historique pour augmenter la taxation internationale des plus grandes multinationales comme Google, Apple, Microsoft Facebook, Amazon. Les ministres des Finances du G7, réunis pendant deux jours à Londres, se sont mis d’accord pour défendre l’instauration d’un taux global plancher d’au moins 15% pour l’imposition des sociétés, et le principe du paiement de l’impôt dans les pays où les entreprises vendent leurs biens et leurs services. Cette initiative, qui vise à mettre fin aux disparités fiscales utilisées par certaines multinationales, pourrait permettre de lever plusieurs centaines de milliards d’euros précieux pour le redressement d’une économie mondiale ébranlée par… » le confinement et le lockout économique imposé. Accord historique au G7 sur la taxation des multinationales (msn.com). Vaste programme de poudre aux yeux pour endormir la plèbe direz-vous et vous aurez raison.

De la main « droite » les chefs d’État occidentaux, faisant serment d’allégeance mondialiste, annoncent leur soumission aux multinationales (GAFAM occidentales et entreprises chinoises) dans la guerre du cloud qu’elles ont entreprises pour se partager les marchés nationaux d’Orient et d’Occident. La petite et moyenne bourgeoisie nationaliste se sent trahie par ces hommes de main de la « Start-up Nation » qu’elle a porté au pouvoir des démocraties bidon pour soi-disant stopper les GAFAM et autres prédateurs mondialisés…

Les larbins politiciens écoutent la voix de leur maître…et il n’y a rien à attendre de ces larbins politiciens.