Mélenchon n’est pas complotiste, il a dit la vérité (vidéo)

L’affaire mohamed Merah :

Mérah – un témoignage dérangeant, désormais oublié ! (vidéo 6’26). Un témoignage affirme que l’assassin avait un tatouage sur le visage. Or, Merah n’avait par de tatouage sur le visage :

http://mai68.org/spip/spip.php?article3978

Toulouse – 22 mars 2012 – Mohamed Merah a été tué d’une balle dans la tête. Analyse des échanges de tirs :

http://mai68.org/spip/spip.php?article3971

Toulouse – 23 mars 2012 – Ils ont fait taire Mohamed Merah ! (vidéo 10’19). La Chine dénonce une manipulation :

http://mai68.org/spip/spip.php?article3972

À QUI PROFITE LE CRIME DE TOULOUSE ?

http://mai68.org/spip/spip.php?article3959

_____________________________________

L’histoire de Papy Voise, en 2002, torturé par des « sales arabes » juste avant les élections présidentielles afin d’éliminer Jospin en faisant monter Le Pen et favoriser ainsi l’élection de Chirac avec 82% des voix,

ET

Le spectacle terroriste pour éliminer Mélenchon aux présidentielles 2017 :



Le tout en un seul article :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article198

___________________________________________

Attentat du 20 avril 2017 sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris

Extraits de Wikipédia le 8 juin 2021 :

L’attentat du 20 avril 2017 sur l’avenue des Champs-Élysées est une attaque terroriste perpétrée sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, dans la soirée. Un homme armé d’une kalachnikov tire sur un fourgon de police, tuant le conducteur, Xavier Jugelé, et blessant deux autres policiers avant d’être abattu. Une passante est également touchée.

L’assaillant, identifié comme étant Karim Cheurfi et décrit comme dangereux du fait de son obsession à vouloir tuer des policiers, avait plusieurs condamnations à son actif, dont une en 2005 à quinze ans de détention pour tentative de meurtre à l’encontre d’un élève gardien de la paix et d’un frère plus jeune de celui-ci. Il ne faisait cependant pas l’objet d’une fiche S.

Moins de deux heures après, l’organisation terroriste État islamique (dite « Daech ») revendique l’attentat. Cette revendication, qui indique que l’auteur de l’attentat serait un dénommé Abou Youssouf al Belgiki suscite des interrogations sur l’implication réelle de l’EI.

L’attaque a lieu le 20 avril 2017 au soir, moins de trois jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, alors que la France est en état d’urgence depuis le 14 novembre 2015.

___________________________