Fraude électorale – privilégier la lutte de classes plutôt que les jérémiades “démocratiques”

La bourgeoisie, lorsqu’elle se sent pressée et harcelée par des accusations récurrentes de corruption, dont certaines conduisent à des soulèvements populaires massifs, a recours aux «pompiers de service» de la fausse gauche. C’est vrai au Portugal et dans tout le monde prétendument «démocratique».

C’est dans cette perspective qu’il faille analyser l’authentique délire d’une certaine gauche à propos de la fraude électorale, d’abord en France – qui a conduit le corrompu Emmanuel Macron à la présidence – puis aux États-Unis, qui a profité à l’une des factions du grand capital – précisément celle qui est liée à BIG PHARMA, à l’industrie numérique (Big Tech) et à l’industrie de l’information, c’est-à-dire au polichinelle Joe Biden et la clique du Parti démocrate.

Niant la dialectique marxiste et le principe que Marx a défendu dans le «Manifeste du Parti communiste», c’est-à-dire que, le moteur de l’histoire est la lutte des classes, les opportunistes de la fausse gauche tentent de semer la confusion parmi les travailleurs que ce qui est vraiment en jeu, ce n’est pas ce principe et son contenu, mais les moyens par lesquels la bourgeoisie impérialiste s’organise pour mieux défendre ses intérêts, c’est-à-dire l’accumulation du capital et l’obtention de plus – value extrait de ceux qui n’ont rien de plus que leur force de travail à vendre.

Il est vrai que les ouvriers et les autres exploités doivent connaître les instruments auxquels la bourgeoisie a recours pour mieux obtenir les résultats qu’elle attend de l’exploitation qu’elle impose aux ouvriers et qui satisfont au mieux sa cupidité. Mais cela ne peut en aucun cas signifier échanger l’aliénation de l’exploitation salariée contre une autre forme d’aliénation qui entrave la conscience de soi et pour soi de la classe ouvrière.

Dans ce contexte, dénoncer des instruments tels que les programmes informatiques de SCYTL ne peut être qu’utile pour montrer jusqu’où la bourgeoisie est prête à descendre dans la lutte de classe qui l’oppose de manière antagoniste et irréversible au prolétariat révolutionnaire.

Considérée au-dessus de la loi, A Scytl Secure Electronic Voting, une société espagnole basée à Barcelone et fondée en 2001, est spécialisée dans les services et produits utilisés lors des élections et des référendums dans le monde entier. Initialement financée par l’une des sociétés de capital-risque notoires, elle a intégré des financements de Balderton Capital et Nauta Capital, Vulcan Capital, Sapphire Ventures, Vy Capital, Adams Street Partners et Industry Ventures. Paul Allen (co-fondateur de Microsoft avec Bill Gates) y a investi 40 millions de dollars en 2014.

Après une procédure de faillite mouvementée qui a débuté en mai 2020, fin octobre de la même année, l’entreprise, qui faisait face à des dettes supérieures à 75 millions d’euros, a vu ses actifs rachetés, aux enchères, par le Paragon Group Service Point Solutions, y compris sa filiale nord-américaine SOE, dont le logiciel assure à SCYTL le leadership mondial sur le marché des logiciels de gestion électorale, des États-Unis à de nombreux autres pays tels que l’Australie, l’Équateur, l’Union européenne – qui a utilisé ce logiciel pour faire des projections électorales en temps réel et pour consolider et diffuser les résultats dans les 28 États membres de l’UE lors de l’élection au Parlement européen, qui s’est tenu les 22 et 25 mai 2014. SCYTL propose ses services et produits à Malte, la Norvège, la Russie, l’Espagne et La Suisse.

Bien sûr, ce projet de fraude électorale du grand capital doit être combattu au nom de la lutte contre l’aliénation auxquelles la bourgeoisie et les grandes entreprises veulent soumettre la classe ouvrière et ses alliés dans le monde entier. Et c’est d’autant plus urgent de le faire lorsqu’il y a des dénonciations récurrentes de la manipulation honteuse et corrompue qui a été à la base de la production de ce type d’outil numérique frauduleux.

Les marxistes ne peuvent cependant ignorer la question la plus générale et la plus importante, en amont de celle-ci, qui est la crise systémique que traverse le mode de production capitaliste à l’époque impérialiste, une crise qui conduira à sa chute, son démantèlement et sa destruction irréversible, même si le grand capital mondial use de tous les instruments possibles pour retarder l’issue fatale de son système moribond.

C’est dans la perspective de la Lutte des Classes comme moteur de l’histoire que nous devons fonder notre analyse de la situation et définir la meilleure stratégie et tactique à suivre par le prolétariat révolutionnaire. Et les marxistes ont la responsabilité de ne pas confondre le nuage avec Junon. Ils doivent avoir un rôle actif dans la dénonciation de ces instruments, il est vrai, mais ils doivent surtout montrer que ce ne sera pas par des mascarades électorales que le prolétariat fera sa révolution – que la bourgeoisie recoure ou non à de tels instruments pour falsifier et manipuler les élections – et, encore moins, atteindra le but historique de détruire le mode de production capitaliste et de le remplacer par le mode de production communiste prolétarien, qui libérera non seulement le prolétariat, mais toute l’humanité de l’exploitation de l’homme par l’homme.

