La jeunesse et la nature de classe de la guerre en Afghanistan

Par Left Radical of Afghanistan LRA <lr_afg@yahoo.com> English version follows

Les jeunes forment le fondement et l’avenir d’une société. Les sociétés développées investissent dans la jeune génération et offrent des moyens de former, d’éduquer et de développer leurs talents. Les jeunes sont à la fois énergiques et psychologiquement prêts à jouer leur rôle dans la société et à gagner leur dû.

Environ 70 pour cent de la population afghane a moins de 22 ans. Ainsi, environ 23 millions de jeunes vivent ici en Afghanistan. Mais cette population de 23 millions de jeunes fait face à de nombreuses épreuves. Aucune attention ne leur est accordée par le gouvernement. L’État islamique d’Afghanistan et ses alliés internationaux n’ont aucun plan à long terme pour le bien-être et un avenir meilleur de la jeunesse afghane. Les étrangers et leurs marionnettes nationales ont créé les conditions économiques, sécuritaires, politiques et sociales de l’Afghanistan de manière à piéger les jeunes dans leur filet et à exploiter leurs compulsions et leur mauvaise situation de vie. Au lieu de leur donner des stylos et des livres, ils leur donnent des fusils et des armes. Au lieu de les encourager à aller à l’école et à l’université, ils sont envoyés sur le champ de bataille. Au lieu d’enseigner l’humanité et l’humanitarisme, on leur enseigne l’effusion de sang, la haine et la destruction.

Au cours des 20 dernières années, les écoles ont été fermées à cause de la guerre dans la plupart des régions du pays, et l’enfant né en 2001 depuis l’occupation de l’Afghanistan, a maintenant 20 ans et est analphabète. Il n’a vu que la guerre, la violence, la faim, les migrations, l’injustice et la haine. Les deux côtés du conflit (gouvernement et opposition armée) utilisent ces jeunes analphabètes comme carburant pour la guerre. Les chefs de guerre savent que si les analphabètes et les jeunes ont des emplois et une vie décente, ils ne sacrifieront jamais leur vie pour protéger les intérêts de ces fonctionnaires traîtres, chefs djihadistes, extrémistes talibans et groupes criminels.

Structure de classe de la guerre : Les victimes des guerres et autres catastrophes économiques et sociales et même naturelles partout dans le monde sont les classes laborieuses – salariées – de la société et les pauvres. La classe dirigeante impose toujours un lourd fardeau économique aux gens des classes inférieures et pauvres et continue sa vie parasitaire en les privant des fruits de leur travail. En Afghanistan, du point de vue de la structure de classe, 99% des jeunes qui ont souffert de la pauvreté, du chômage, des problèmes psychologiques et de la toxicomanie appartiennent aux couches inférieures de la société. Ces 99% de jeunes, représentant des ouvriers, des paysans, des enseignants, des fonctionnaires subalternes et d’autres groupes défavorisés, sont victimes des intérêts économiques et politiques de la classe dirigeante et du pouvoir.

Les champs de bataille sont remplis de ces jeunes pauvres et les victimes de la guerre sont aussi les enfants et les familles des classes inférieures de la société. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des jeunes qui sont tués directement des deux côtés du champ de bataille appartiennent aux classes les plus pauvres, et ceux qui sont tués indirectement dans les zones de guerre par des frappes aériennes, des attentats-suicides, des explosions ou forcés de quitter leur domicile en raison de les méfaits de la guerre, appartiennent aussi aux classes laborieuses. Le fait que le bilan humain de la guerre en Afghanistan soit si élevé et que le sang humain soit si bon marché, que la voix de la paix et du cessez-le-feu ne soit pas entendue, c’est que les victimes n’appartiennent pas à la classe dirigeante mais aux classes travailleuses. Dans une société de classe, en particulier dans le système capitaliste, toutes les valeurs humaines et les normes morales perdent leur signification.

Chômage : Selon un rapport de Radio Liberty (29 juillet 2020), la Banque mondiale a déclaré que le taux de chômage en Afghanistan atteindrait 72 pour cent d’ici la fin de 2020 et que le taux de pauvreté passerait de 55 pour cent à 72 pour cent. Une nouvelle encore plus terrifiante est que le président Ashraf Ghani a déclaré lors de l’inauguration du National Dinner Program que 90 pour cent de la population afghane vit en dessous du seuil de pauvreté. Selon l’Union nationale des travailleurs afghans, la moitié de la population active afghane éligible est au chômage et seuls 9 millions de jeunes, dont certains très instruits, souffrent du chômage. Le chômage a frappé de nombreuses familles pauvres au lieu d’envoyer leurs enfants à l’école, les obligeant à s’engager dans un travail dur et inapproprié, les empêchant ainsi de lire et d’écrire.

C’est le chômage et la pauvreté qui ont entraîné d’autres problèmes sécuritaires, économiques et sociaux. Le chômage et la pauvreté poussent les jeunes à commettre des vols, des meurtres, des enlèvements, la mendicité, la prostitution et d’autres crimes dangereux et criminels, mettant en danger leur vie, leur famille et d’autres êtres humains. Le gouvernement afghan, ses alliés internationaux ainsi que les groupes armés d’opposition tels que les talibans, al-Qaïda et ISIS, chacun d’entre eux recrute des combattants de l’armée de jeunes sans emploi et appauvris pour atteindre leurs objectifs et protéger leurs propres intérêts. Le chômage et la pauvreté sont deux catastrophes majeures créées intentionnellement par le gouvernement et ses alliés pour maintenir leur machine de guerre active et les exploiter facilement afin d’atteindre leurs objectifs stratégiques. Jeunes rejoignant les talibans :

La majorité des familles pauvres en Afghanistan sont incapables de nourrir et d’éduquer leurs enfants. Ainsi, ils envoient leurs fils dans des écoles religieuses pakistanaises (Madrasa) où ils sont élevés et nourris gratuitement. Ces enfants, au nombre de dizaines de milliers, sont formés comme extrémistes, et leur cerveau subit un lavage de cerveau par les madrasas pakistanaises financées et supervisées par l’ISI. Enfin, les talibans et autres réseaux terroristes les utilisent comme une armée aveugle en Afghanistan et ailleurs. Il y a aussi un certain nombre de jeunes qui, sans être consciemment proches des talibans, sont insatisfaits et frustrés du gouvernement, rejoignent les rangs des talibans en raison de la pauvreté et du chômage, et reçoivent des salaires bien inférieurs.

Les jeunes rejoignent l’Etat islamique : Bien que certains des combattants de l’Etat islamique en Afghanistan soient des étrangers, la plupart des militants sont des Afghans et des jeunes pachtounes le long de la ligne Durand qui ont été victimes de la corruption, de l’oppression et de l’injustice des gouvernements. Ces jeunes désespérés et pauvres rejoignent ce groupe religieux extrémiste afin de se venger des gouvernements. Certains membres de ce groupe qui se réclament de l’Islam et du Califa ne connaissent même pas leurs prières et les cinq piliers de l’Islam.

Rejoindre les jeunes avec le gouvernement: Bien que le gouvernement corrompu d’Achraf Ghani ne soit plus acceptable pour personne, mais en raison des circonstances particulières qu’ils ont imposées au pays et à sa population, les jeunes pauvres n’ont d’autre choix que de rejoindre l’Afghanistan National Armée et Police nationale afghane ou Arbaki (milice locale gouvernementale). Le gouvernement prêche aux jeunes pauvres la protection de la patrie et du territoire et profite de leurs sentiments sacrés et de leur amour pour la patrie et les compatriotes pour maintenir leur système et leur pouvoir infâmes. Sur les places fortes et les lignes de front de la guerre, les enfants de familles pauvres sont sacrifiés. Des dizaines et des centaines de soldats sont tués et blessés chaque jour. Souvent, les familles des soldats tombés au combat ne sont pas aidées par le gouvernement et leurs enfants et épouses sont obligés de mendier sur les marchés et dans les rues. La condition des soldats blessés ou invalides est encore pire. Ils sont un fardeau pour leurs familles et n’ont aucune assistance pour le traitement.

Rejoindre certains jeunes avec des groupes mafieux et criminels : la mafia et les groupes criminels pêchent également dans cet étang boueux d’Afghanistan. Ils exploitent les compulsions des jeunes pauvres et les embauchent pour effectuer des travaux dangereux. Ces groupes criminels exercent souvent une influence considérable au sein du gouvernement, ont des contacts avec et sont soutenus par des hauts fonctionnaires du gouvernement. Les gangs mafieux impliqués dans les enlèvements, les vols à main armée, les assassinats de dissidents, le trafic de drogue et la contrebande à travers le pays et à Kaboul gagnent des millions de dollars.

Rejoindre les partis djihadistes : la religion, l’ethnicité et la langue et même la région sont des slogans trompeurs que les organisations djihadistes et certains autres partis politico-militaires utilisent pour se trouver de la main-d’œuvre. Ces organisations djihadistes criminelles et violant les droits humains n’ont aucun programme pour le développement et la prospérité du pays et comme des parasites, elles sont rattachées au corps de l’Etat. Parfois, en organisant des rassemblements et des manifestations de rue à Kaboul ou dans d’autres provinces, ils montrent leur pouvoir au gouvernement et reçoivent ainsi des privilèges. Ces partis essaient toujours d’attirer des jeunes dans leurs rangs en incitant aux conflits ethniques et linguistiques et en obtenant ainsi leur soutien.

Immigration : La plupart des jeunes sont inquiets pour leur avenir et se sentent désespérés. Beaucoup de jeunes, après avoir travaillé dur et frappé à la porte des organisations gouvernementales et non gouvernementales, n’ont pas été confrontés à la bonne approche, à l’orientation et à la réponse rassurante. Ils ont été insultés dans toutes les institutions et leur temps a été perdu pendant des mois.

La plupart des jeunes n’ont pas la possibilité légale de voyager à l’étranger. Les « pays civilisés » qui ont attisé les flammes de la guerre en Afghanistan et qui fournissent des armes cachées et visibles, de l’argent et des installations aux parties belligérantes n’ont aucune sympathie pour les jeunes et les réfugiés d’Afghanistan. Ces soi-disant défenseurs des droits humains ne veulent pas aider ou faciliter le processus d’asile pour les réfugiés afghans ou les jeunes fuyant les flammes de la guerre conformément aux normes internationales des droits humains. Ces gouvernements défenseurs des droits humains observent avec les yeux ouverts comment des centaines de migrants se noient dans les océans chaque jour et chaque mois et enterrent leurs espoirs d’une vie meilleure.

Lorsque les États-Unis et l’OTAN déclenchent des guerres dans des pays pauvres sous prétexte de défendre la démocratie et les droits de l’homme et transforment chaque recoin du pays en enfer, les pauvres et les jeunes n’ont d’autre choix que de recourir à des moyens illégaux et dangereux. Les jeunes et leurs familles sont bien conscients des dangers, des décès, des problèmes et des menaces des routes migratoires illégales, mais préfèrent toujours cette approche à la mort progressive, à la faim, à la pauvreté et à la misère. 80% des migrants sont incapables d’atteindre leurs objectifs.

De nombreux jeunes sont tués, blessés, torturés et emprisonnés à la frontière afghano-iranienne, sur le sol iranien, à la frontière irano-turque et à l’intérieur de la Turquie par la police. Certains d’entre eux se noient dans l’océan entre la Turquie et la Grèce ou, perdent la vie dans des conteneurs de contrebandiers. Ceux qui ont la chance d’échapper aux griffes de la police meurent de faim, de soif, de froid ou de chaleur et d’autres catastrophes en cours de route.

Toxicomanie : De nombreux jeunes tombent dans le piège de la consommation de drogue et de la toxicomanie lorsqu’ils sont à l’abri du fléau de la guerre et de la migration. Le ministère de la Lutte contre les stupéfiants dit qu’il y a 3,6 millions de jeunes toxicomanes en Afghanistan, et ce nombre augmente chaque année. Les trafiquants de drogue et certaines personnes puissantes ayant des liens avec des représentants du gouvernement sont impliqués dans la distribution de drogues et la contamination des jeunes.

De nombreux jeunes diplômés de l’enseignement supérieur se tournent vers la drogue après des années à ne pas trouver de travail et à se voir fermer les portes de l’espoir. La toxicomanie chez les adolescents est une catastrophe qui cause des dommages physiques et psychologiques irréparables aux jeunes, aux familles et à la société en général, et les conduit à l’abîme de la destruction.

Corollaire : au cours de ces 20 années, il est devenu clair que les forces impérialistes en Afghanistan, les États-Unis et l’OTAN ont leurs propres objectifs stratégiques, et que le peuple et la jeunesse afghans sont les victimes de ces objectifs maléfiques. Les responsables du gouvernement afghan et la classe dirigeante, pour qui la guerre est devenue une activité lucrative, mènent une vie prospère pour eux-mêmes, leurs familles et leurs enfants à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan, mais le lourd fardeau de la guerre et de ses effets dévastateurs accable les pauvres. Par conséquent, s’attendre à la paix et à la prospérité des forces étrangères et des chefs de guerre nationaux, c’est se tromper pendant encore 20 ans.

Si des familles pauvres et des jeunes pauvres se trouvent des deux côtés du conflit, ils doivent immédiatement déposer les armes et quitter le champ de bataille. Ne vous laissez pas tromper par les slogans creux de l’islam, du patriotisme et des « intérêts nationaux » et ne vous sacrifiez pas pour les intérêts d’une petite classe dirigeante. Il est du devoir des intellectuels, des révolutionnaires et des prolétaires militants de jouer un rôle constructif dans l’éducation des pauvres et l’élévation de leur conscience de classe.

Le chemin de la liberté ne passe pas par le nationalisme, l’ethnicité, la religion, le patriotisme ou les intérêts nationaux, mais découle de l’éveil de la jeunesse démunie et des classes opprimées et de leur formation et du renversement de la classe minoritaire parasitaire.

The youth and the class nature of the war in Afghanistan

Young people form the foundation and future of a society. Developed societies invest in the younger generation and provide ways to train, educate and nurture their talents. Young people are both energetic and psychologically ready to play their part in society and earn their appropriate due.

About 70 percent of Afghanistan’s population is under the age of 22. Thus, around 23 million young population live here in Afghanistan. But this 23 million young population is facing a lot of hardships. No attention is paid to them by the government. The Islamic State of Afghanistan and its international allies have no long-term plans for the well-being and better future of Afghanistan’s youth. Foreigners and their domestic puppets have created Afghanistan’s economic, security and social conditions in such a way as to trap the youth in their net and exploit their compulsions and poor live situation. Instead of giving them pens and books, they give them guns and weapons. Instead of encouraging them going to school and university, they are sent to the battlefield. Instead of teaching humanity and humanitarianism, they are taught bloodshed, hatred and destruction.

For the past 20 years, schools have been closed due to the war in most parts of the country, and the child born in 2001 since the occupation of Afghanistan, is now 20 years old and illiterate. He has seen nothing but war, violence, hunger, migration, injustice and hatred. Both sides of the conflict (government and armed opposition) use these illiterate youth as fuel for the war. The warlords know that if illiterate and young people have jobs and a decent life, they will never sacrifice their lives to protect the interests of these traitorous government officials, jihadi leaders, Taliban extremists and criminal groups.

Class structure of war: The victims of wars and other economic and social and even natural disasters all over the world are the lower classes of society and the poor. The ruling class always imposes heavy economic burden on the people of the lower and poor classes and continues its parasitic life by robbing them of the fruits of their labor. In Afghanistan, from the aspect of class structure, 99% of the youth who have been suffering from poverty, unemployment, psychological problems and addiction belong to the lower strata of the society. These 99 percent of young people, representing workers, peasants, teachers, lower-ranking civil servants and other deprived groups, are victims of the economic and political interests of the ruling class and those in power.

The battlefields are filled with these poor young people and the victims of the war are also the children and families of the lower classes of society. Ninety-nine percent of the young people who are killed directly on both sides of the battlefield belong to the poorer classes, and those who are killed indirectly in war zones through air strikes, suicide attacks, explosions or being forced to leave their homes due to the ill effects of war, also belong to the lower classes. The fact that why the human toll of the war in Afghanistan is so high and human blood is so cheap, the voice of peace and ceasefire is not heard, the reason is that the victims belong not to the ruling class but to the deprived classes. In a class society, especially in the capitalist system, all human values ​​and moral standards lose their significance.

Unemployment: According to a report by Radio Liberty (July 29, 2020), the World Bank has stated that the unemployment rate in Afghanistan will rise to 72 percent by the end of 2020 and the poverty rate will mount from 55 percent to 72 percent. Even more terrifying news is that President Ashraf Ghani declared at the inauguration of the National Dinner Program that, 90 percent of Afghanistan’s population lives below the poverty line.

According to the National Union of Afghan Workers, half of Afghanistan’s eligible working population is unemployed, and only 9 million young people, some of them highly educated, suffer from unemployment. Unemployment has caused many poor families instead of sending their children to school, force them to engage in hard and inappropriate work, thus preventing them from reading and writing.

It is unemployment and poverty that have led to other security, economic and social adversities. Unemployment and poverty cause young people to commit theft, murder, kidnapping, begging, prostitution and other dangerous and criminal crimes, endangering their lives, their families and other human beings.

The Afghan government, its international allies as well as opposition armed groups such as the Taliban, al-Qaeda and ISIS, each of them recruit fighters from the army of unemployed and impoverished youth to achieve their goals and secure their own interests. Unemployment and poverty are two major disasters that intentionaly created by the government and its allies to keep their war machine active and easily exploit them in order to achieve their strategic goals.

Youth joining the Taliban: The majority of poor families in Afghanistan, unable to feed and educate their children. So, they send their sons to Pakistani religious schools (Madrasa) where they are raised and fed for free. These children, numbering in the tens of thousands, are being trained as extremists, and their brains are being brainwashed by Pakistani Madrasas funded and supervised by ISI. Finally, the Taliban and other terrorist networks use them as a blind army in Afghanistan and elsewhere.

There are also a number of young people who, without consciously being close to the Taliban, are dissatisfied and frustrated with the government, join the Taliban ranks due to poverty and unemployment, and receive much lower salaries.

Young people join ISIS: Although some of the ISIS fighters in Afghanistan are foreigners, most of the militants are Afghans and Pashtun youths along the Durand Line who have fallen victim to governments corruption, oppression and injustice. These desperate and poor youths join this extremist religious group in order to revenge on the governments. Some members of this group who claim Islam and the Califah do not even know their prayers and the five pillars of Islam.

Joining the youth with the government: Although the corrupt government of Ashraf Ghani is no longer acceptable to anyone, but due to the special circumstances that they have imposed on the country and its people, the poor youth have no choice but to Join the Afghanistan National Army and Afghanistan National Police or Arbaki (government local militia). The government preaches to the poor youth about the protection of the homeland and the territory and takes advantage of their sacred feelings and love for the homeland and the countrymen to maintain their nefarious system and power. On the strongholds and front lines of the war, the children of poor families are being placed. Dozens and hundreds of soldiers are killed and wounded every day. Often the families of fallen soldiers are not helped by the government and their children and wives are forced to beg in the markets and on the streets. The condition of wounded or disabled soldiers is even worse. They are burden on their families and have no cost for treatment.

Joining some young people with mafia groups and criminals: Mafia and criminal groups also fish in this muddy pond of Afghanistan. They exploit the compulsions of poor youth and hire them to carry out dangerous work. These criminal groups often wield considerable influence in the government, have contacts with and are supported by senior government officials. Mafia gangs involved in kidnappings, armed robberies, assassinations of dissidents, drug trafficking and smuggling across the country and in Kabul are earning millions of dollars.

Joining Jihadi parties: Religion, ethnicity and language and even the region are interesting deceptive slogans that jihadi organizations and some other expired politico-military parties use to find manpower for themselves. These criminal and human rights violating jihadi organizations have no program for the development and prosperity of the country and like parasites, they are attached to the body of the state. Sometimes by holding rallies and street protests in Kabul or other provinces, they show their power to the government and thereby receive privileges. These parties are always trying to attract young people to their ranks by inciting ethnic and linguistic differences and thus gaining their support.

Immigration: Most young people are worried about their future and feel hopeless. Many young people, after a lot of hard work and knocking on the doors of governmental and non-governmental organizations, have not been confronted with the right approach, guidance and reassuring response. They have been insulted in every institution and their time has been wasted for months.

Most young people do not have legal opportunities to travel abroad. The « civilized countries » that have fanned the flames of war in Afghanistan and provide hidden and visible weapons, money and facilities to the warring parties have no sympathy for the youth and refugees of Afghanistan. These so-called human rights defenders are unwilling to assist or facilitate the asylum process for Afghan refugees or young people fleeing the flames of war in accordance with international human rights standards. These human rights defender governments are watching with open eyes that how hundreds of migrants are drowning in the oceans every day and every month and bury their hopes for a better life.

When the US and NATO start wars in poor countries under the pretext of defending democracy and human rights and turn every corner of the country into hell, the poor people and the youth have no option but to resort to illegal and dangerous means. Young people and their families are well aware of the dangers, deaths, problems and threats of illegal migration routes, but still prefer this approach to gradual death, hunger, poverty and misery. 80% of migrants are unable to reach their goals.

Many young people are killed, injured, tortured and imprisoned on the Afghan-Iranian border, on Iranian soil, on the Iranian-Turkish border and inside Turkey by the police. Some of them drowning in the ocean between Turkey and Greece or, losing their lives in smugglers’ containers. Those who get a chance to escape from the clutches of the police, die of starvation, thirst, cold or heat and other disasters along the way.

Drug Addiction: Many young people fall into the trap of drug use and addiction when they are safe from the scourge of war and migration. The Ministry of Counter Narcotics says there are 3.6 million young addicts in Afghanistan, and that number is growing every year. Drug traffickers and some powerful people with ties to government officials have a hand in distributing drugs and infecting young people.

Many young people with higher education turn to drugs after years of not finding a job and closing the doors of hope and success. Drug addiction in adolescents is a catastrophe that causes irreparable physical and psychological damage to young people and families and society in general, and leads them to the abyss of destruction.

Corollary: At least in these 20 years, it has become clear that the imperialist forces in Afghanistan, the United States and NATO have their own strategic goals, and that the Afghan people and youth are the victims of these evil goals. The Afghan government officials and the ruling class, to whom the war has turned into a lucrative business, have a prosperous life for themselves and their families and children inside and outside Afghanistan, but the heavy burden of the war and its devastating effects remain on the soulders of the poor. Therefore, to expect peace and prosperity from foreign forces and domestic warlords is to deceive oneself for another 20 years.

If poor families and poor youth are on both sides of the conflict, they should immediately lay down their arms and leave the battlefield. Do not be deceived by the empty slogans of Islam, patriotism and « national interests » and do not sacrifice yourself for the interests of a small ruling class. It is the duty of intellectuals, revolutionaries and activists to play a constructive role in educating the poor and raising their class consciousness.

The path to freedom does not go through nationalism, ethnicity, religion, patriotism or national interests, but derive from the awakening of the deprived youth and the oppressed classes and their formation and the overthrow of the parasitic minority class.