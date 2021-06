L’Amérique intensifie sa guerre économique désespérée contre l’Empire chinois

Par Andre Damon

L’armée américaine déclare que la Chine est le défi « numéro un » alors que Biden rallie l’Europe à la « guerre froide ».

Au cours de la semaine dernière, les États-Unis ont massivement étendu leur conflit avec la Chine par une série d’initiatives militaires, économiques, diplomatiques et de propagande visant à étrangler le développement économique de la Chine, à la diaboliser aux yeux de la population mondiale et à préparer un conflit militaire.

Mercredi, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a publié une directive déclarant que la Chine était la cible « numéro un » de l’armée américaine. La déclaration d’Austin fait écho aux propos de l’ancien secrétaire à la défense américain par intérim, Patrick Shanahan, qui a souligné l’année dernière que l’armée américaine devait se concentrer sur « la Chine, la Chine, la Chine ». (Barak Obama, prix Nobel de la paix (sic) s’était lourdement penché sur le concurrent chinois et avait appelé au « djihade » anti-chinois. NDÉ)

Les déclarations d’Austin font suite à l’adoption mardi au Sénat de ce que les sénateurs ont appelé le « projet de loi sur la compétitivité de la Chine« , un ensemble massif de subventions et de sanctions aux entreprises d’un montant de 250 milliards de dollars que le New York Times a qualifié de « plus importante intervention gouvernementale en matière de politique industrielle depuis des décennies ».

Le paquet de dépenses comprend des dizaines de millions de dollars de subventions aux grandes entreprises technologiques pour la relocalisation de la production de semi-conducteurs aux États-Unis – ce qui serait crucial dans le cas où la Chine mettrait fin à ses échanges avec les États-Unis dans un conflit militaire. Les semi-conducteurs alimentent non seulement tous les appareils de consommation modernes, mais sont également essentiels à la production et au fonctionnement des systèmes d’armes avancés.

Le projet de loi interdit aux responsables américains d’assister aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin et déclare faussement que la Chine commet un génocide contre sa population musulmane.

Il ordonne au gouvernement américain d’imposer des sanctions aux entreprises chinoises qui, selon lui, violent les droits de propriété intellectuelle des entreprises américaines, et crée un cadre permettant aux États-Unis et à leurs alliés d’empêcher l’exportation de biens chinois qui, selon les États-Unis, violent leurs droits de propriété intellectuelle.

Comme l’a commenté le South China Morning Post, le projet de loi est « la reconnaissance la plus formelle à ce jour que la profonde méfiance de Washington à l’égard de Pékin n’était pas simplement une caractéristique de l’administration Trump … mais reflète un consensus couvrant l’éventail politique du Congrès … que les États-Unis doivent travailler de toute urgence pour surpasser la Chine ou perdre leur statut de nation la plus puissante du monde ».

Le sénateur Todd Young, républicain de l’Indiana, a déclaré : « Aujourd’hui, nous déclarons notre intention de gagner ce siècle, et ceux qui le suivront également ».

Le républicain John Cornyn a ajouté : « Pour tout, de la sécurité nationale à la politique économique, il y a un besoin clair et urgent de réorienter la façon dont notre pays voit et répond au défi de la Chine. »

Le président américain Joe Biden a salué l’adoption du projet de loi, déclarant : « Nous sommes dans une compétition pour gagner le 21e siècle, et le coup d’envoi a été donné. »

En réponse, la Chine devrait adopter son propre « projet de loi anti-sanctions », qui offrirait un cadre permettant aux entreprises chinoises de demander des dommages et intérêts pour les sanctions prises par les États-Unis et l’Europe. Il s’agira de la première mesure importante prise par la Chine pour riposter aux sanctions américaines, qui ont pris pour prétexte les actions de la Chine au Xinjiang et à Hong Kong.

Le projet de loi fait suite à une ordonnance administrative prise le 3 juin par l’administration Biden, qui a inscrit sur une liste noire 59 entreprises chinoises réputées avoir des liens militaires.

Selon le Global Times, l’administration Biden entamera cette semaine des négociations commerciales avec l’île de Taïwan à la suite de la visite de trois sénateurs sur l’île au cours du week-end. Ces deux mesures visent à ébranler la politique américaine de la « Chine unique », en vigueur depuis les années 1970.

L’adoption du projet de loi a préparé le terrain pour le voyage de Biden en Europe pour les sommets du G7, de l’UE et de l’OTAN, où, selon les mots du Guardian, Biden cherchera à « recruter des alliés pour la prochaine guerre froide« .

Biden assistera au sommet du G7 au Royaume-Uni vendredi, puis se rendra en Belgique pour le sommet de l’OTAN la semaine suivante, puis à Genève pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine.

Dans un commentaire perspicace de Rafael Behr, le Guardian a carrément exposé les enjeux.

« Washington considère Moscou comme une force en déclin qui compense son influence réduite en se déchaînant là où elle le peut… Poutine est considéré comme un irritant, pas comme un rival. Cela contraste fortement avec la vision de la Chine – une superpuissance réelle et le pôle oriental que Biden a en tête lorsqu’il parle de relancer une alliance des démocraties occidentales. »

Behr note que si les gouvernements européens ont pu espérer qu’après l’administration Trump, la Maison Blanche « remettrait les pendules à l’heure d’une époque plus calme et moins combative », en réalité « Biden vient dire à l’Europe de se ressaisir dans la course à venir pour la suprématie mondiale avec Pékin. »

Pour sa part, le Financial Times a observé : « Depuis qu’il est entré à la Maison Blanche en janvier, Joe Biden a formulé un objectif de politique étrangère par-dessus tout : travailler avec les alliés pour contenir la Chine. »

Biden espère « persuader ses homologues de réprimander la Chine au sujet de la persécution des Ouïghours au Xinjiang, de la répression du mouvement pro-démocratique à Hong Kong, de la coercition économique qu’elle exerce sur des pays comme l’Australie et de son activité militaire agressive dans les mers de Chine méridionale et orientale ».

Comme le démontrent les sanctions américaines, ce sont les États-Unis et leurs alliés qui exercent une « coercition économique » à l’encontre de Pékin, tout en renforçant de manière agressive leurs exercices et leurs capacités militaires à proximité de la Chine.

Le dernier élément de la pression totale de Washington contre la Chine est l’acceptation par la presse américaine que les affirmations de l’extrême droite selon lesquelles la pandémie COVID-19 pourrait avoir été libérée par l’Institut de virologie de Wuhan sont « crédibles », encourageant la droite fasciste à exiger une position encore plus agressive contre la Chine.

S’exprimant la semaine dernière, l’ancien président américain Donald Trump a exigé des sanctions à 100 % sur les importations chinoises, et a demandé que la Chine verse des réparations aux États-Unis pour avoir prétendument créé la pandémie.

Cette campagne vise à créer la base idéologique des menaces américaines contre la Chine, à fabriquer la conviction que les États-Unis ont été « attaqués » et à susciter le type de xénophobie et de nationalisme nécessaire à un conflit militaire.