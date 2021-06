Biden est en Europe alors qu’une bombe éclate au Sénat Américain

Depuis l’amorce de cette « pandémie » bidon, il y a dix-huit mois, nous dénonçons les confinements déments imposés aux populations terrorisées, particulièrement les plus pauvres de la société; ainsi que les mesures régressives de couvre-feux, de restriction des déplacements, de « lockout » économique et d’interdiction des traitements anti-Covid. Nous dénonçons les mesures liberticides de censures contre ceux qui divergent de la doxa gouvernementale. Depuis des mois, nous dénonçons la vaccination obligatoire au moyen de vaccins expérimentaux non homologués dont la population tétanisée sert de cobaye. Depuis dix-huit mois, nous dénonçons l’industrie de l’information (sic) au service de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie des hautes technologies. Bref, nous dénonçons le clan du grand capital international qui a entrepris une guerre virale (de faible intensité) contre les autres clans du grand capital mondialisé dans une veine tentative de sortir de l’impasse financière où ils sont tous embourbés. Fauci dans la boîte de Pandore du virus à gain de fonction – les 7 du Québec sur https://les7duquebec.net/archives/264559

Alors que le clan des politiciens larbins a monopolisé la parole sur les médias «mainstream», voici que des sous-fifres politiques du camp adverse s’invitent sur les réseaux sociaux pour lancer une fronde contre le camp hégémonique. L’heure des règlements de compte entre bandes rivales a sonné. Écoutez un groupe de sénateurs américains se déchaîner contre la clique pandémique et leurs complices… Car la crise économique ne fait que commencer et elle fera mal aux prolétaires et aux pauvres du monde entier. L’Amérique intensifie sa guerre économique désespérée contre l’Empire chinois – les 7 du Québec sur https://les7duquebec.net/archives/264548

UNE BOMBE AU SÉNAT AMÉRICAIN

C’est officiel, certains sénateurs républicains ont annoncé aujourd’hui : «La pandémie de Covid19 est une supercherie»! Les médias dissimulent la vérité, Big Pharma, Big Tech, Big Media, l’OMS et d’autres seront tous tenus pour responsables des souffrances imposées aux populations.

Il est dit en gros que tout cela est un « complot » déclenché en Chine (Wuhan) par on ne sait qui…

Que le Dr Fauci : Fauci dans la boîte de Pandore du virus à gain de fonction – les 7 du Québec sur https://les7duquebec.net/archives/264559 a collaboré en dirigeant une campagne de désinformation face à ce problème mondial.

Qu’en cas de maladie, il existe plusieurs traitements efficaces qui auraient sauvé des vies en évitant le « lockdown ». (Sans traitements, il était possible d’imposer l’état d’urgence et de mettre en circulation des injections géniques expérimentales et de se servir des gens innocents comme de cobayes).

Les sénateurs américains condamnent également le comportement honteux des médias, mais aussi des réseaux sociaux, coupables de censure, mais aussi d’avoir nourri la panique parmi la population terrorisée. Voici le verbatim de la déclaration des sénateurs: https://les7duquebec.net/archives/264591