Une sénatrice américaine accuse: le Covid-19 est un complot!

Par Dominique Kern et Brigitte Bouzonnie.

1°)-Excellent commentaire de notre ami Dominique Kern !

L’ÉTAT PROFOND EST EN TRAIN D’ÊTRE DÉBUSQUÉ AVEC LE SCANDALE QU’A PROVOQUÉ LA DÉCOUVERTE DES MAILS DE FAUCI LE FAUSSAIRE.

Le scandale va être énorme il va tout emporter. Il risque d’accélérer, c’est plus que sur, la remise en question du dernier vote aux États-Unis.

IL SE CROYAIT AU DESSUS DE TOUT. Mais il y avait trop de convergences, de faits qui ne collaient plus du tout avec la réalité. CELA N’A FAIT QU’AUGMENTER LA SUSPICION DES PEUPLES.

Les élus ont été obligés de réagir rapidement pour éviter une gigantesque explosion sociale.

2°)- Brigitte Bouzonnie : le peuple américain demande l’arrestation de Antony Fauci.

Sur 3200 mails, il en reste encore 1800 à décortiquer.

Ils mettent en cause certains hauts dignitaires de l’État, dont Antony Faucy. Confirment que le virus a été fabriqué en sous-traitance dans le laboratoire P4 de Wuhan avec des fonds américains.

Fauci parle d’ailleurs d’arme bactériologique.

Inutile de dire que le scandale Fauci n’existe pas : parce que les médias français menteurs et aux ordres de Macron, n’en parle pas. On le sait : au cours de ces dernières années, les médias officiels ont tout mis en oeuvre, pour éradiquer toute pensée critique, forcément “complotiste”, forcément “inexacte”, selon ces sbires.

Que BFMTV occulte le scandale Fauci : le contraire serait étonnant, tant cette chaine ne joue aucune rôle d’information véritable des citoyens. Juste des tourbillons de mensonges en continu, en faveur du camp mondialiste libéral, qu’elle défend de façon forcenée.

Mais outre Atlantique, des voix commencent à dénoncer le scandale Fauci. Par exemple, la télévision Fox News, qui n’est pas bolchevik, comme chacun sait.

Surtout, les sénateurs américains sont montés au créneau pour exploser le narratif officiel de la pandémie de Covid entendu depuis mars 2020.

Clairement, ils dénoncent un virus fabriqué en laboratoire à Wuhan, sous les ordres de Fauci. Celui-ci a obtenu l’appui constant de Facebook et de Tweeter et du Big pharma et du Big tech. Fauci dans la boîte de Pandore du virus à gain de fonction – les 7 du quebec Sur https://les7duquebec.net/archives/264559

1°)-Voilà le verbatim de la déclaration de la Sénatrice républicaine Brown trouvée sur la chaine Odysée du 11 juin 2021.

“Merci à tous d’être parmi nous aujourd’hui. Vous savez qu’il ya eu beaucoup de vagues à propos de la censure des géants de l’informatique ( Facebook, Tweeter), de ce qui s’est passé autour des origines du virus du Covid-19. Et d’où cela vient ( fabrication humaine en laboratoire de Wuhan). Comment il s’est transformé en pandémie. Et il y a aussi des questions sur la nature des informations, qui ont été révélées ou non au Peuple américain. Et comment elles ont évolué au fil du temps en fonction de l’avancement de la pandémie.

Nous savons que Facebook a récemment inversé ses positions consistant à retirer tout type d’informations disant que le virus vient d’un laboratoire de Wuhan. Que Pékin devait rendre des comptes.

Youtube avait précédemment annoncé qu’il allait censurer tout contenu qui contredisait la position de l’OMS, dirigée par Pékin, fiancé par la Chine. Youtube a même retiré des vidéos de certains médecins, qui remettaient en cause la valeur de ces confinements. Et remettaient en question ce qui a été fait à la population, surtout ce qui a été fait à nos enfants.

Tweeter : ils ont fermé le compte d’un virologue chinois qui disait : ce qu’ils font de la recherche sur le gain de fonction (fabrication humaine du Covid). Ce qu’ils font à l’Institut de Wuhan. Il demandait des comptes au Parti communiste chinois. (Ce que nous disons sur Les7duquebec.net depuis plus d’un an: https://les7duquebec.net/archives/263290 NDÉ)

Je vais vous dire que ces géants de la technologie ont vraiment franchi le pas. Ils ont vraiment franchi la ligne rouge sur cette affaire. Nous avons tous des suggestions sur la façon dont nous, en tant que Sénat, devrions gérer cela. Et les choses que l’on devrait faire pour nous assurer que cela n’arrive jamais plus au Peuple américain (sic) (fin du topo).

Mais ce n’est pas tout. Dans un discours ce week end (11 et 12 juin) en Caroline du Nord, Donald Trump a dénoncé à son tour, la fabrication humaine du virus Covid !

Voici ce qu’il a dit notamment : “Mais Fauci n’a peut être jamais commis de plus lourde erreur, que quand il a nié le virus et son origine (humaine en laboratoire). Il est temps pour les Etats-Unis et le monde de demander réparation. De demander que le Parti Communiste Chinois prenne ses responsabilités. Nous devrions tous déclarer d’une seule voix que la Chine doit payer. Ils doivent payer” (sic)

Résumons les grandes déclarations de la Sénateur Brown et de Donald Trump :

1°)-Le virus du Covid a été sous-traité volontairement en laboratoire de Wuhan. Fauci a sous-traité la fabrication du Covid aux chinois. https://les7duquebec.net/archives/264559

2°)-Facebook, Tweeter et Youtube ont empêché les lanceurs d’alerte de dire la vérité sur l’origine délictueuse du Covid.

3°)-Donald Trump et la Sénatrice Brown accusent nommément la Chine d’être derrière cette pandémie.

Rien ne peut arrêter la mobilisation contre les responsables du Covid, une fois les mails de Fauci révélés et mis sur le table !