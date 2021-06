Didier Raoult finira-t-il au bûcher comme Giordano Bruno ?

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8974

» Kill the messenger «

IHU-MI – 15 juin 2021

Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection :

Raoult explique qu’« Il y a eu 25 000 morts en trop ! » « on » ne veut pas que Raoult le dise. Mais, Raoult le dénonce, et on lui en veut beaucoup. C’est pourquoi il est énormément harcelé. On essaie de l’atteindre en s’attaquant à Yolande Obadia qui travaille bénévolement et énormément à l’IHU.

En conséquence, Raoult prend la défense de Yolande Obadia, qui est la présidente de l’IHU.



Cliquer sur une image pour l’agrandir

Coronavirus – À France-Info, ils viennent enfin d’admettre que le port du masque est une mesure « symbolique »

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8976

On est le mercredi 16 juin 2021 et j’ai entendu ça vers les 2 heures de l’après-midi. Demain, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire. France-Info est une radio d’État. Donc c’est le pouvoir qui admet que le masque partout, ça servait à rien. commentaire d’un anonyme ! Le port du masque est simplement un transfert de responsabilite du gouvernement sur le peuple. Si il y a des morts ce n’est pas la faute des supressions de lits du systeme hospitalier dans un etat desastreux mais la faute des gens qui ne mettent pas bien le masque qui ne respectent pas les gestes barrieres qui font la fete etc…. les ordures qui nous gouvernent se couvrent derriere leur infamie. Autre commentaire: En partie d’accord. ça a quand même fait baisser les gastro et la grippe… à moins que ça ne soit le gel et les mesures distancielles. Réponse de do au dernier commentaire : Nombre de maladies ont été mises sur le dos covid. OU SONT PASSÉS LES AVC ET LES INFARCTUS ? http://mai68.org/spip2/spip.php?article5725 Bien à vous,

do

