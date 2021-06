Vos gouvernements vous mentent. Vous n’avez pas besoin de ce vaccin!

Le Dr Yeadon n’est pas n’importe qui : il est l’ancien vice-président de Pfizer et ancien directeur scientifique de Pfizer. Et il n’a de cesse de mettre en garde les populations contre la vaccination anti-Covid.

Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien