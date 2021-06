Par Marie-France de Meuron

Nous avons passé de la présence d’un microorganisme à une covidémie qui prend des aspects de coronafolie. La mascarade permet de donner l’illusion aux gouvernements de gérer la population, tout en prétextant la protéger, alors qu’au fil du temps, les effets secondaires et collatéraux sont apparus toujours plus clairement, tant pour les masques que pour le confinement, de quoi affaiblir le système immunitaire.

thérapie génique – appelés vaccins ARNm pour en être plus attractives – se poursuit avec la Ce grand Souffle Sanitaire qui tente de traverser maintenant tous les citoyens avec des injections depour en être plus attractives – se poursuit avec la mascarade du pass sanitaire, magistral prétexte pour mener à une obligation déguisée du vaccin.

Tout ce curiaçage international en cours a joui d’un certain soutien des populations médusées par la peur entretenue et qui se poursuit maintenant avec la préparation à la 4e vague. (sic)

Bien assis – plus ou moins confortablement – dans leurs postes de dirigeants, les décideurs sont de plus en plus confrontés aux nombreuses lézardes qui se forment et se renforcent dans la vie réelle et non pas dans cette existence qu’ils ont concoctée avec des oeillères leur ayant permis de foncer en droite ligne. Mais la vie est aussi faite de courbes, de méandres et de multiples interrelations et interactions. Ses mouvances manifestent sous de multiples formes la vérité des forces qui animent notre univers.

Alors que la gouvernance mondiale s’est appuyée sur les médias publiques, des journalistes et des scientifiques indépendants d’esprit sont eux les porte-paroles de forces vives des peuples. Ils sont animés du courage de s’affirmer en solistes et de se dresser au-dessus de l’opinion unique. Ainsi, Bild ou Bild-Zeitung, quotidien allemand qui a la plus forte diffusion en Allemagne et en Europe occidentale, présente ses excuses pour la couverture médiatique anxiogène de la crise Le rédacteur en chef du Bild a diffusé une vidéo sur YouTube – A signaler qu’elle a déjà disparu aujourd’hui de Google -, dans laquelle il déplore une gestion politique grave de la crise Covid vis-à-vis des enfants.

Sur un autre continent et dans une autre dimension, un journaliste relate : Comment les fanatiques ont conquis le monde. Comprendre comment nos attentes d’une vie normale ont été si violemment contrecarrées, comment nos vies heureuses ont été brutalement écrasées, occupera les intellectuels sérieux pendant de nombreuses années. Mais au moins, nous avons maintenant une première ébauche de scénario historique.

D’autres journalistes se sont attelés à investiguer environ 3000 mails de Fauci , ce qui permet de constater les liens entre une certain monde médical qui, de l’être humain, s’est réduit à des personnages qui s’appuient sur des calculs très particuliers et focalisés, avec des intentions très matérialistes. Vous en trouvez ici une présentation audio de 11minutes.

Des médecins développent la profondeur de ces révélations, eux qui sont proches des malades : Fauci : les gros mensonges du gourou démasqué et dans Médecine du sens no 335 : L’affaire de la révélation des mails de Anthony Fauci : La chute de faucon noir

Une telle pièce de théâtre se joue d’abord dans Les coulisses du coronavirus où nous pouvons suivre un guide, en fait une dame, docteur en droit et analyste de géopolitique juridique internationale.

Par conséquent, sortons de notre myopie qui s’accroche à un virus, aussi couronné fût-il, pour reprendre une vision panoramique de notre univers et du micro-univers que nous sommes chacun-e.

Marie-France de Meuron

