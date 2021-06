LA GUERRE DES PUCES ET LES CONTRADICTIONS DU CAPITALISME

Source Communia : https://es.communia.blog/la-guerra-de-los-chips/

Les puces sont manquantes. Les chaînes de production du secteur des semi – conducteurs sont en crise depuis plusieurs mois . Les branches industrielles dépendantes des composants électroniques – 60 % de l’ensemble des usines françaises par exemple – annoncent souffrir d’une grave pénurie et les chaînes de production automobile sont contraintes de ralentir leur production . Les producteurs de machines pour la fabrication de microprocesseurs et d’autres composants ne donnent pas plus d’eux-mêmes . Et cette situation n’est pas temporaire.

Les puces du conflit impérialiste

Revenus produits par la vente de puces de fabricants sur le marché mondial

Les énormes usines de production de microprocesseurs et de mémoires RAM (qui utilisent aussi des transistors monolithiques) sont dans l’œil du cyclone impérialiste.

La production de puces est devenue le secteur le plus capitalisé de l’histoire. Il est difficile de trouver un secteur industriel qui reflète mieux la capacité des forces d’ accumulation à façonner la production sociale.

Aujourd’hui, les plus grandes et principales usines de fabrication de puces et de RAM (dans un secteur anachronique appelé semi-conducteurs ) sont concentrées dans une poignée de pays d’Asie de l’Est et appartiennent à quelques capitales ultra-concentrées qui produisent la grande majorité des composants. Seules 3 entreprises prennent la majorité des revenus mondiaux. Par exemple, TSMC ( Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ) détient 28 % de la capacité de fabrication mondiale, fabriquant 1,8 milliard de microprocesseurs mobiles par an.

Il ne s’agit pas de petits investissements, construire une nouvelle usine de microfabrication (une fabuleuse dans le langage du secteur), implique un investissement compris entre 15 et 20 000 millions de dollars … sans prendre en compte toute l’industrie auxiliaire. La majeure partie de cet argent va aux montagnes très coûteuses de machines (capital fixe) nécessaires pour produire des puces. Un processus notoirement lent et coûteux.

Cependant, ces puces et composants ont une importance commerciale et stratégique incontestable, et leur méga-concentration en dehors des frontières et le contrôle direct des principales capitales nationales est en contradiction directe avec la guerre commerciale qui se multiplie.

Il ne suffit plus aux États-Unis d’opposer leur veto aux achats chinois de machines et de matériel pour produire des microprocesseurs comme ils le font depuis des mois. Pour donner une idée de l’ampleur du problème pour les États-Unis, le pourcentage de la capacité de production mondiale basée aux États-Unis est passé de 37% à 12% en 20 ans , ce qui est évidemment inacceptable pour les États-Unis en plein commerce. guerre. D’où les plans de guerre technologique patriotiques du gouvernement Biden maintenant approuvés par le Sénat américain et étiquetés par un sénateur comme

L’une des choses les plus importantes que cette chambre ait faites depuis longtemps, une déclaration de foi dans la capacité de l’Amérique à saisir les opportunités du 21e siècle.

Même les projets d’Intel – la seule entreprise américaine parmi les quatre premières – d’investir 20 milliards de dollars pour relancer la production dans les sphères impérialistes américaines et européennes reflètent cette tentative de réorganisation impérialiste de la production de microprocesseurs dans le monde .

La société a annoncé un plan d’investissement de 20 milliards de dollars en mars pour remédier aux pénuries de puces dans l’industrie automobile américaine… mais elle ne prévoit pas de commencer à produire des puces avant au moins six mois. Peut-être neuf. La lenteur n’est pas fortuite : le plan repose sur la construction de deux usines en Arizona. L’objectif avoué est de supplanter TSMC (Taïwan) et Samsung Electronics (Corée du Sud), qui fabriquent aujourd’hui les puces les plus sophistiquées et représentent 70 % des parts de marché.

Nous prévoyons de nous étendre à d’autres endroits aux États-Unis et en Europe, afin d’assurer une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs sûre et durable pour le monde. PAT GELSINGER, PDG D’INTEL

Naturellement, un investissement de 20.000 millions ne démarre même pas le plan… alors à cela s’ajoutent les dizaines de milliards du plan de l’Etat américain. Le patron d’Intel annonce lui-même que la pénurie de composants va durer encore plusieurs années. Vous êtes bien placé pour le savoir, car l’un des principaux goulots d’étranglement derrière la situation actuelle est le manque de machines de microfabrication sur le marché . Une situation qui se produisait depuis plusieurs années, gravement aggravée par la tentative de plusieurs capitales nationales d’augmenter la production en même temps.

Mais comment êtes-vous arrivé ici ? Pourquoi la production de puces est-elle si concentrée et l’équipement si cher ?

Du rêve baroque aux usines méga-concentrées

Usine de puces en Chine

Les grands sommités du début de l’ère moderne rêvaient d’une machine capable de résoudre mécaniquement les problèmes, affirmant (contre le dogme de ses prédécesseurs) que la logique pouvait être -a priori- décomposée en une série d’opérations mathématiques et que tout problème pouvait être résolu si elle se présente sous la forme de ces opérations.

Mais la base technique, la manière de construire une telle machine, n’est apparue que plus d’un siècle plus tard, poussée par la montée du capitalisme . Certes, le métier à tisser automatique, une machine dont les opérations n’étaient pas encodées dans sa structure mais dans un programme externe variable, a été la principale influence des créateurs des premiers ordinateurs.

Un ordinateur (plus précisément un de ses processeurs, CPU ou GPU), des origines à nos jours, est une version modifiée du métier à tisser automatique, où les aiguilles sont changées par une série de portes logiques qui effectuent les opérations dictées par le programme , un par un mais à une vitesse élevée régie par une horloge interne.

Ce sont ces portes logiques qui détermineront la suite de l’histoire. En principe et pour les théoriciens de l’informatique, ces portes sont une abstraction qui peut être instanciée sur n’importe quelle base matérielle. En théorie, les ordinateurs peuvent être mécaniques, hydrauliques, électriques ou même biologiques.

Mais il n’est pas neutre. Après tout, c’est dans la base matérielle de ces portes que réside le grand succès de cette industrie comme moyen d’appliquer le capital.

Les portes logiques peuvent être construites en combinant toute une série de pièces qui transforment les signaux entrants en un signal de sortie selon une règle logique. Par exemple, l’une des portes les plus simples est la porte ET, qui sort un 1 oui et seulement si tous les signaux entrants sont à 1. Cette porte est relativement simple à construire si vous avez un appareil qui ne laisse passer que le courant. lorsqu’il est activé, il suffit de connecter deux ou plusieurs (autant que des signaux d’entrée) de ces appareils en série entre une source de courant et la sortie.

La conception de ces dispositifs a évolué au fil du temps, des gros tubes à vide aux premiers petits transistors en silicium dopé des années 1960. Tous ces dispositifs permettent un flux de courant unidirectionnel lorsqu’ils sont activés .

Lorsque la production de transistors a été développée pour leur permettre d’être imprimés directement sur de fines feuilles de silicium, un semi-conducteur, l’industrie des puces a décollé à grande échelle.

Ce nouveau procédé a été présenté à l’origine comme un moyen beaucoup plus simple et moins cher de produire des ordinateurs. Les transistors n’auraient plus besoin d’être assemblés sur une surface, la surface de silicium elle-même pourrait être convertie en milliers de transistors grâce à un processus de photolithographie similaire au développement d’un film photographique.

Comme prévu, au lieu de faciliter la fabrication de puces et de composants et de la rendre plus abordable aux autres capitaux concurrents, le nouveau procédé a permis une augmentation impressionnante de l’échelle des opérations et de la concentration des investissements.

Par une heureuse coïncidence, augmenter le nombre de transistors par carte n’a pas augmenté proportionnellement la consommation électrique ni posé de problèmes de dissipation thermique, donc tout ce qui semblait nécessaire était d’investir pour réduire de plus en plus les tailles des pistes et des transistors des microprocesseurs à réaliser proportionnellement de meilleures performances à un rythme presque constant. Les dessins détaillés des microprocesseurs avec lesquels les ingénieurs ont travaillé ont grandi pour mesurer jusqu’à 50 mètres de largeur.

A l’âge d’or de l’industrie des microprocesseurs, les petits capitaux n’avaient aucune chance face aux grandes concentrations qui pouvaient progresser beaucoup plus vite qu’eux, alors que les capitaux investis dans les grands avaient un rendement quasi garanti. Des milliers de transistors dans les années 1970 aux milliards aujourd’hui, avec des sommes considérables investies dans des machines de plus en plus chères.

L’envers de la grande industrie des microprocesseurs

Disque de silicium dans lequel sont observés les motifs formés par les microprocesseurs imprimés dessus

Naturellement, ce sceau de la réussite capitaliste et de la méga concentration du capital a son revers. Semblable à ce qui s’était déjà produit avec les entreprises sidérurgiques à la fin du 19e siècle et l’industrie chimique au 20e, les usines sont devenues de plus en plus énormes et rares, et, surtout dans le cas de l’industrie des copeaux, elles ont fini par se concentrer dans un peu de pays. Et cela se traduit maintenant par des problèmes d’approvisionnement et des mauvaises herbes impérialistes.

La concentration a également un effet sur la conception même des microprocesseurs. Serrer les portes logiques toutes ensemble comme une gigantesque sardine peut être très avantageux du point de vue de la conception de circuits avec une rentabilité maximale, mais cela commence à poser de gros problèmes d’accès mémoire.

La distance moyenne entre les portes logiques et les registres et la mémoire augmente et augmente. Le temps qu’il faut pour que l’information atteigne sa destination représente déjà jusqu’à 70-80% du total dans chaque cycle de l’horloge interne. De même, l’heureuse coïncidence dont nous parlions précédemment a cessé de se réaliser et maintenant les processeurs commencent à souffrir de graves problèmes de dissipation thermique.

La longue course aux plus petites échelles a également laissé d’autres conséquences, comme un processus extrêmement long et incapable de répondre rapidement aux changements de la demande. Le processus depuis le début d’un nouveau lot de disques sur lesquels les microprocesseurs sont imprimés jusqu’à ce qu’ils quittent l’usine consomme 26 semaines ou plus, soit une demi-année .

Et c’est sans compter qu’il faut encore six semaines pour l’assemblage final. De plus, en raison des investissements colossaux, qui doivent souvent être amortis sur des périodes de cinq ans, les entreprises sont très réticentes à changer la moindre parcelle de leurs machines et méthodes de fabrication, ce qui réduit encore la vitesse de réaction d’ une industrie entièrement tournée vers la poursuite de investir dans un seul type de design :

Le processus de fabrication lui-même est devenu plus coûteux car il est devenu plus complexe, explique Qing Cao, maintenant scientifique des matériaux à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Cao a travaillé chez IBM jusqu’à l’année dernière. L’augmentation des performances de chaque nouvelle génération de puces est également marginale : seulement 10 à 15 %, selon Cao. […] Mais l’industrie des semi-conducteurs résiste à l’augmentation des coûts en modifiant l’équipement utilisé pour construire des circuits en silicium. Nous pensions que les gens seraient prêts à utiliser de nouveaux outils , dit Schmergel, mais c’était une chimère .

Comment sortir du bourbier

Il existe une variété de technologies qui peuvent non seulement sortir l’industrie de ce bourbier (et certaines le feront probablement), mais qui permettraient de fabriquer des puces et des microprocesseurs de manière plus distribuée et selon les besoins, des approches modulaires à l’utilisation de nanotubes. de fabrication simple et pouvant être appliqué sous forme d’encre comme semi-conducteurs .

Mais sous le capitalisme chaque pas qui facilite ou allège la production ne conduit pas à l’abondance ou à la satisfaction des besoins humains, mais à la concentration de la production entre les mains de quelques-uns et à la rareté . Et aux échelles actuelles, comme nous l’avons vu, également des inefficacités massives, des pénuries et des technologies dysfonctionnelles. Ce sont les règles du système qui deviennent un frein aux capacités productives que le système lui-même a créées .

Peu importe qu’Intel fasse désormais la bannière de la création d’ une chaîne de production sûre et durable pour tous – montrant sa volonté de réduire davantage le monopole mondial en sa faveur – ou que Nature appelle à la répartition de la production vers les pays à faible revenu . La Corée du Sud vient d’annoncer un investissement de 451 milliards de dollars pour établir la plus grande chaîne d’approvisionnement de composants de puces au monde.

Plus d’échelle, plus de concentration… plus de capital. C’est toujours la même solution qui ne peut que niveler les contradictions au lieu de les résoudre. Des contradictions qui expriment dans chaque domaine d’une manière particulière la contradiction fondamentale du système : l’opposition de plus en plus violente entre les besoins humains et le capitalisme, ou ce qui est le même, entre sa classe dirigeante, la bourgeoisie et la classe mondiale des travailleurs salariés, la prolétariat .

Les besoins du capital – trouver des placements toujours plus importants pour des volumes de capital plus importants -, la guerre commerciale et les plans des prétendants impérialistes poussent littéralement contre tous ces plans magnanimes qui, en réalité, cachent à peine la volonté d’établir un monopole mondial encore plus restreint.

Les microprocesseurs et l’électronique sont indispensables pour aujourd’hui et demain, mais ils n’ont pas à être fabriqués comme cela se fait actuellement, ni l’accès universel et leur production selon les besoins de l’humanité ne viendront des plans ou de la bonté de l’un ou l’autre prétendant impérialiste . Seul le mouvement de la classe vers la démarchandisation et le nouveau système productif qu’il implique peuvent libérer les capacités productives de l’humanité au service de l’humanité elle-même.