Coronavirus – Un docteur luxembougeois au tribunal pour avoir visité ET pour avoir soigné ses patients covid (vidéos)

Le 21 juin 2021

Le Dr Benoît OCHS, Luxembourgeois, est passé au Tribunal le 16 juin 2021 pour avoir soigné à l’HCQ + Azytromycine, et pour avoir visité ses patients. « On » réclame 1 an de suspension contre lui.

Le 16 juin 2021 à la sortie du tribunal

Le Dr Benoît OCHS à sa sortie de tribunal le 16 juin 2021 : Le délibéré sera rendu le 14 Juillet 2021. son crime est d’avoir essayé de sauver des patients grâce au protocole du Pr Raoult

Laurent Gbagbo acquitté retourne en Côte d’ivoire

Après dix ans d’absence, #LaurentGbagbo a à nouveau foulé le sol ivoirien ce jeudi 17 juin 2021. L’ancien président âgé de 76 ans a été acquitté par la Cour pénale internationale. Mais son retour suscite de nombreuses questions : a-t-il un agenda politique ? Et surtout va-t-il être gracié par le président Ouattara ? En effet, l’ex-président est toujours sous le coup d’une condamnation à Abidjan pour détournement de fonds. Reportage de notre envoyée spéciale sur place.

Note de do : Laurent Gbagbo avait vraiment gagné les élections en 2010 ; et, c’est l’impérialisme français qui, avec Sarkozy, l’avait chassé du pouvoir pour y installer au prix de nombreux massacres son ami Alassane Ouattara, dont il avait célébré à Neuilly le mariage avec la très sioniste Dominique Nouvian. Gbagbo était un anti-impérialiste, anticolonialiste, ce que ne pouvait supporter le sarkonazi.

