UN GRAND POÈTE EST MORT

«Mais nous nous serons morts, mon frère.» Les poètes engagés sont rare. Raymond Lévesque en était un. Indigné jusqu’au bout de son crayon, il luttait pour l’indépendance et le socialisme décolonisateur. Les grands hommes, les héros, meurent pauvres et seule. Mais ils ne seront jamais oubliés car Raymond Lévesque… vivait d’amour.!

«Mais nous nous serons morts, mon frère.» Oui, quand les hommes vivront d’amour, ça sera dans une autre époque. Presque personne n’est prêt à se battre pour une société juste. Il va falloir s’enfoncer encore plus dans la misère et tout perdre avant que les Québécois se réveillent.

«Mais nous nous serons morts, mon frère.» Pas facile de sortir de l’esclavage. Les chaînes c’est votre télé, votre ordi, votre i-phone. Votre nouvelle trinité c’est, Big Tech, Big Pharma et Big Brother. Tout le monde à genoux!

«Mais nous nous serons morts, mon frère. Nous qui aurons aux mauvais jours dans la haine et puis dans la guerre…» Tous pour un! Le vaccin guérit tous, selon nos nouveaux maîtres; les nouveaux maillon dans la chaîne.

«Mais nous nous serons morts, mon frère.» Les beaux jours seront loin! Même si vous, devenus zombies, verrez le relatif changé en absolu avec un sourire Wal-Mart imprimé en permanence. Quel avenir!

«Mais nous nous serons morts, mon frère.» Vous n’aurez plus d’inquiétudes. Métro, boulot, dodo; servir la cause, avec l’illusion de la joie et le sentiment de satisfaction.

«Mais nous nous serons morts, mon frère.» Que faire, pour vaincre ce complot mesquin? Il faut vaincre la peur. C’est tout. Pensez par vous-même. Vous n’êtes pas seul. Le romantisme existe toujours, comme le goût du risque, de défier ces règlements stupides. C’est déjà commencer dans d’autres pays.

.

LA MORT, par Raymond Lévesque

Le seul plaisir avec la mort

C’est de la souhaiter aux autres,

Ceux qui nous passent sur le corps,

Qui n’ont pas des âmes d’apôtre,

Mais le don de nous écœurer,

Qu’on se réjouit à savoir

Qu’un jour ils lèveront les pieds,

Que nous n’aurons plus à les voir.

John Mallette

Le Poète Prolétaire