Y a-t-il un « Confinement climatique » à l’horizon?

Si et quand les pouvoirs en place décideront d’abandonner leur discours sur les pandémies, les confinements ne mèneront nulle part. Il semble plutôt qu’ils seront rebaptisés « confinements climatiques » et qu’ils seront soit appliqués, soit ils planeront simplement au-dessus de la tête du public de manière menaçante.

L’auteur et les commanditaires du rapport

Le rapport, intitulé « Avoiding a climate lockdown » (« Éviter un confinement climatique« ), a été rédigé par Mariana Mazzucato, professeur d’économie à l’University College de Londres et directrice d’un organisme appelé Council on the Economics of Health for All (Conseil sur l’économie de la santé pour tous), une division de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Il a été publié pour la première fois en octobre 2020 par Project Syndicate, une organisation médiatique à but non lucratif qui est (comme on peut s’y attendre) financée par des subventions de l’Open society Foundation, de la Bill & Melinda Gates Foundation et de beaucoup, beaucoup d’autres.

Il a ensuite été repris et republié par le Conseil Mondial des Entreprises pour le Développement Durable (WBCSD), qui se décrit comme « une organisation mondiale, dirigée par des PDG, regroupant plus de 200 grandes entreprises qui travaillent ensemble pour accélérer la transition vers un monde durable ».

Les membres du WBCSD sont essentiellement toutes les grandes entreprises du monde, dont Chevron, BP, Bayer, Walmart, Google et Microsoft. Plus de 200 membres totalisant bien plus de 8 TRILLIONS de dollars de revenus annuels.

En bref : un économiste qui travaille pour l’OMS a rédigé un rapport sur les « Confinements climatiques », qui a été publié à la fois par une ONG soutenue par Gates, Soros ET par un groupe représentant presque toutes les banques, compagnies pétrolières et géants de la technologie de la planète.

Quoi qu’il dise, il a clairement l’approbation des gens qui dirigent le monde.

Qu’est-ce que ça dit ?

Le texte du rapport lui-même est en fait assez habilement construit. Il ne plaide pas franchement en faveur d’un confinement climatique, mais évoque plutôt les moyens que « nous » pouvons utiliser pour l’éviter.

Lorsque le COVID-19 s’est répandu […], les gouvernements ont mis en place des mesures de confinement afin d’éviter qu’une urgence de santé publique ne devienne incontrôlable. Dans un avenir proche, il se peut que le monde doive à nouveau recourir à des confinements – cette fois pour faire face à une urgence climatique […] Pour éviter un tel scénario, nous devons revoir nos structures économiques et faire du capitalisme autrement.

Cela crée habilement un vernis d’argumentation contre eux, tout en poussant les hypothèses a priori que tout soi-disant « Confinement climatique » serait a) nécessaire et b) efficace. Aucune de ces deux hypothèses n’a jamais été établie.

Le rapport suppose également l’existence d’un lien de causalité entre l’environnement et la « pandémie » :

Le COVID-19 est lui-même une conséquence de la dégradation de l’environnement.

En avril dernier, j’ai écrit un article sur les tentatives persistantes des médias de lier la « pandémie » de Covid19 au changement climatique. Du Guardian à l’École de santé publique de Harvard, tout le monde adopte la même position : « La cause première des pandémies est la destruction de la nature » :

La déforestation et la chasse de la faune sauvage mettent de plus en plus les animaux et les microbes qu’ils abritent en contact avec les personnes et le bétail.

Aucune preuve scientifique n’est jamais citée à l’appui de cette position. Il s’agit plutôt d’un discours alarmiste sans faits, utilisé pour essayer de forcer le public à établir un lien mental entre l’auto-préservation viscérale (la peur de la maladie) et le souci de l’environnement. C’est aussi transparent que faible.

« Confinements climatique »

Alors, qu’est-ce qu’un « Confinements climatique » ? Et qu’est-ce que cela impliquerait ?

L’auteur est assez clair :

Dans le cadre d’un « Confinement climatique », les gouvernements limiteraient l’utilisation des véhicules privés, interdiraient la consommation de viande rouge et imposeraient des mesures d’économie d’énergie extrêmes, tandis que les entreprises de combustibles fossiles devraient cesser leurs activités de forage.

C’est ainsi. Un « Confinement climatique » signifie qu’il n’y aura plus de viande rouge, que le gouvernement fixera des limites sur la manière et le moment où les gens utilisent leurs véhicules privés et d’autres « mesures extrêmes d’économie d’énergie » (non précisées). Il est probable que cela inclue également l’interdiction des voyages en avion, suggérée précédemment.

Dans l’ensemble, elle est potentiellement beaucoup plus stricte que la « politique de santé publique » que nous avons tous subie l’année dernière.

Quant à l’idée de forcer les compagnies de combustibles fossiles à cesser de forer, elle est imprégnée du genre d’ignorance de la réalité pratique qui n’existe que dans le monde universitaire. En supposant que nous puissions passer à une énergie entièrement basée sur les énergies renouvelables, nous ne pourrions toujours pas arrêter le forage de combustibles fossiles.

Le pétrole n’est pas seulement utilisé comme carburant, il est également nécessaire pour lubrifier les moteurs et fabriquer des produits chimiques et des matières plastiques. Des plastiques utilisés dans la fabrication d’éoliennes et de panneaux solaires, par exemple.

Le charbon n’est pas seulement nécessaire aux centrales électriques, mais aussi à la fabrication de l’acier. Un acier qui est vital pour à peu près tout ce que l’homme fait dans le monde moderne.

Cela me rappelle un sketch de Victoria Wood datant des années 1980, dans lequel une femme de la classe moyenne supérieure remarque, en rencontrant un mineur de charbon, « Je suppose que nous n’avons pas vraiment besoin de charbon, maintenant que nous avons l’électricité ».

Beaucoup d’idées utopiques post-fossiles sont vendues de cette façon, à des personnes qui sont confortablement éloignées de la façon dont le monde fonctionne réellement. Cela reflète la supposée « récupération » de l’environnement pendant l’isolement, une création mythique vendant un aspect positif du confinement à des personnes qui pensent que, parce qu’ils ont leurs réunions budgétaires annuelles sur Zoom, la Chine a cessé de fabriquer 900 millions de tonnes d’acier par an et que l’armée américaine ne produit pas plus de pollution que 140 pays différents réunis.

La question, en fait, est de savoir pourquoi une ONG soutenue, entre autres, par Shell, BP et Chevron, voudrait suggérer une interdiction du forage pour les combustibles fossiles. Mais c’est une discussion pour une autre fois.

Éviter un « confinement climatique »

Ainsi, le « Confinement climatique » est un mélange de contrôle social dystopique et d’absurdités pratiques probablement conçues pour vendre un programme. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas obligés de faire cela. Il existe un moyen d’éviter ces mesures extrêmes, l’auteur du rapport le dit :

Pour éviter un tel scénario, nous devons remanier nos structures économiques et faire du capitalisme différemment […] Pour faire face à cette triple crise, il faut réorienter la gouvernance des entreprises, la finance, les politiques et les systèmes énergétiques vers une transformation économique verte […] Il faut aller beaucoup plus loin pour parvenir à une reprise verte et durable […] nous voulons transformer l’avenir du travail, des transports en commun et de la consommation d’énergie.

« Révision » ? « réorientation » ? « transformation » ?

Il semble que nous soyons face à une société nouvellement construite. Une « réinitialisation », si vous voulez, et étant donné la portée souhaitée, vous pourriez même l’appeler une « grande réinitialisation », je suppose.

Sauf, bien sûr, que le Great Reset (La Grande Réinitialisation) n’est qu’une folle « théorie de la conspiration ». L’élite ne veut pas d’un Grand Réinitialisation, même si elle continue à dire le contraire…

…ils veulent simplement une « transformation » massive et globale de nos secteurs sociaux, financiers, gouvernementaux et énergétiques.

Ils veulent que vous ne possédiez rien et que vous soyez heureux. Ou alors.

Car c’est ce qu’il y a de plus étrange dans ce rapport : alors que la plupart des émissions des grandes chaînes nationales qui répandent la peur tentent au moins de faire preuve de subtilité, le ton de cet article est ouvertement menaçant [c’est nous qui soulignons] :

Nous approchons d’un point de basculement en matière de changement climatique, où la protection de l’avenir de la civilisation nécessitera des interventions spectaculaires […] D’une manière ou d’une autre, un changement radical est inévitable ; notre tâche consiste à faire en sorte que nous obtenions le changement que nous souhaitons – tant que nous avons encore le choix.

Le rapport dans son entier n’est pas un argument, mais plutôt un ultimatum. Un pistolet pointé sur la tête collective du public. « Il est évident que nous ne voulons pas vous enfermer dans vos maisons, vous forcer à manger des cubes de soja transformés et vous retirer vos voitures », nous disent-ils, « mais nous pourrions y être obligés, si vous ne suivez pas nos conseils. »

Y aura-t-il des « Confinement climatique » à l’avenir ? Je n’en serais pas surpris. Mais pour l’instant, plutôt que d’être sérieusement envisagés, ils remplissent un rôle différent. Une menace utilisée pour intimider le public et lui faire accepter les réformes mondialistes dures qui constituent la « Grande Réinitialisation ».