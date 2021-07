Joao Bernardo, « Contre l’écologisme »

Joao Bernardo, « Contre l’écologie », désormais disponible en ebook chez Librinova



Par Yves. Source: https://www.librinova.com/librairie

Ou encore, en français : https://www.librinova.com/librairie/result?thema=&themb=&text=Bernardo

L’écologie est à la mode, de l’extrême droite à l’extrême gauche, en passant par la droite et le centre. Pourquoi les multinationales et les Etats se sont-ils tous convertis à l’écologie ? D’où vient cette propagande planétaire qui prétend transcender tous les clivages idéologiques ? Des « nouveaux mouvements sociaux » ou des multinationales ? Des gestionnaires du capitalisme ou des partisans de « l’éco-socialisme » ? Quels sont les principaux auteurs qui, à tort ou à raison, sont considérés comme les précurseurs de l’écologie ? Pourquoi les écologistes s’intéressent-ils davantage aux plantes et aux animaux, qu’aux hommes et aux femmes qui travaillent et sont exploités par le Capital ? Davantage à « la planète », à la « biodiversité » et au « climat » qu’aux prolétaires et à leurs conditions de travail ? Quelle a été la place de l’écologie dans l’Allemagne hitlérienne, l’Italie mussolinienne et le Portugal salazariste ? Dans ce recueil d’articles publiés en 2012 et 2013 sur le site brésilien Passa Palavra, João Bernardo apporte, dans un style polémique et incisif, des réponses solidement argumentées, à contre-courant des discours automatiques dominants.

Pour celles et ceux qui ne veulent pas renoncer à leur esprit critique et souhaitent en finir avec l’exploitation et l’oppression, l’important n’est pas de savoir si l’on est d’accord avec l’auteur sur tous les points (attitude gauchiste ou anarchiste traditionnelle), mais s’il pose les bonnes questions…



João Bernardo est l’auteur de nombreux ouvrages mais aucun n’a été traduit en français.

