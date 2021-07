RETROUVONS NOTRE DIGNITÉ!

Van den Bosch: Une année qui finit, c’est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec des résonnances d’adieu

Michel Chartrand: Les Québécois sont patients, tolérants et… peureux!

Marie Laberge: L’humanité est constituée de quatre-vingts pour cent de martyrs qui réclament leur couronne d’épines en gémissant d’impatience. (Pour le vaccin?)

Marcel Aymé: La justice sociale est une évidence si familière, elle est d’une constitution si robuste, qu’elle paraît facilement naturelle à ceux mêmes qui en sont victimes.

Albert Camus: Seul la vérité peut affronter l’injustice. La vérité, ou bien l’amour.

Raymond Lévesque: L’horreur… elle est là, à travers les siècles, dans tous ceux qui furent brutalisés par des maîtres qui n’étaient que des bêtes cruelles;

Bernard-Henri Lévy: je suis las de vivre en rêve, schizophrène joyeux, imbécile satisfait, dans une France imaginaire où je ne me reconnais pas.

Henri Lacordaire: L’injustice appelle l’injustice; la violence engendre la violence.

Marceline Desbordes-Valmore: Il ne faut pas compter sur la pitié des hommes quand ils peuvent se donner l’importante joie de punir.

Anatole France: À mesure qu’on s’avance dans la vie, on s’aperçoit que le courage le plus rare est celui de… penser.

Alain: Penser c’est dire… non!

Victor Hugo: La populace ne peu faire que des émeutes. Pour faire la révolution, il faut le peuple.

La Ministre Danielle McCann: nous promet de combattre la censure partout au Québec. « Mais c’est elle et son gouvernement qui véhicule la censure et la propagande. Les complotistes sont bâillonnés, censurés et confinés dans ce pays Libre et démocratique?!? »

John Mallette: Regroupons les éléments essentiels, pour produire un sentiment profond de Vérité!

Le Poète Prolétaire