Point de vue d’extrême extrême gauche sur les élections régionales et départementales Françaises

Avec le nouveau plan de circulation, les banlieusards n’auront plus droit à la ville.

La petite-bourgeoisie du centre-ville sera à 500 mètres du cinéma. Le prolétariat des banlieues sera à une heure de bus de la ville. Et en plus, il paiera des impôts, pour financer son éviction du centre-ville.

Vidéo-preuve, enregistrée sur France 3 Auvergne le 14 janvier 2021 à 12 heures, à voir ici :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article7782

4°) À Clermont-Ferrand, le maire « socialiste-écologiste » Olivier Bianchi emmerde les pauvres de la Banlieue

En ce moment, les médias du pouvoir parlent énormément d’écologie ; du coup, le maire « socialiste » se veut plus écolo que les écolos.

Mais, comme le sport est lui aussi à la mode, le maire veut contenter les « sportifs » de la Kronemboug en construisant un stade de foot pharaonique qui vient totalement contredire sa prétendue écolo-compatibilité.

Ce stade devra contenir 16 000 spectateurs dans un premier temps, et finir avec 30 000. Donc il faudra aussi les infrastructures routières pour amener tout ce monde. Il faudra que tout ce monde gare sa voiture quelque part. Ne croyez pas que les gens viendront en tramway car le tramway sera totalement incapable d’absorber autant de gens.

Actuellement, le stade accueille couramment 3000 spectateurs et c’est la merde pour les banlieusards qui habitent pas loin du stade. Non seulement il y a déjà des voitures partout, mais le stade est extrêmement bruyant avec tous ses hypnotisés qui gueulent comme des abrutis. On n’a pas de mal à imaginer comment ce sera avec 16 000 puis 30 000 spectateurs. Intenable !

Donc bravo pour l’écologie, il y aura du béton et du goudron partout. L’eau de pluie ne pourra plus s’infiltrer dans la terre ce qui provoquera des inondations.

À Clermont-Fd, ville d’apartheid, Olivier Bianchi, maire « socialiste et écologiste » de la ville est dans le camp des privilégiés du centre-ville contre les pauvres de la banlieue.

Un article COMPLET, munie d’une vidéo-preuve enregistrée sur France 3 Auvergne le 25 novembre 2019 vers 19 heures, est disponible ici :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article4764