De : Alliance pour la Souveraineté de la France <alliance@souverainete-france.org>

Subject: Document de synthèse exceptionnel sur la crise du Covid-19 en France

Chers compatriotes, cher amis,

Vous trouverez sous le lien ci-joint un document se synthèse d’une exceptionnelle qualité, particulièrement complet et renseigné (1) sur la gestion de la crise du Covid 19 par l’administration Macron :

COVID-19. LE GRAND CAUCHEMAR : https://drive.google.com/file/d/1zi-vT-yoTUA7G2Au0A2i5ZGbo1yCSWF7/view?usp=ive_web

On y trouve des révélations non seulement sur les pots de vins perçus par certains intervenants acharnés à nous sidérer, sur les dommages causés à nos tout jeunes enfants et sur leurs conséquences psychologiques à terme, mais aussi sur les statistiques et les études bidons, les débordements de la police, les amendes débiles infligées, etc..etc…

À l’évidence, par ces méthodes totalitaires monstrueuses, ce gouvernement de déséquilibrés profonds pousse pour que nous basculions nous aussi dans la folie et l’asservissement!

Le cauchemar, quoi!

Bref, une mine de faits à charge, précieuse pour tout procès qui pourrait se tenir à terme pour juger les génocideurs du peuple français.

Aussi, malgré ses 250 pages, sa lecture est facile et passionnante tant on y découvre de faits nouveaux.

Merci donc d’en prendre connaissance et de le mettre en lieu sur pour le moment où…

Merci aussi de le diffuser largement à vos contacts.

Bonne lecture donc,

Bien cordialement.

B CHALUMEAU

(1) Les faits incriminés sont méticuleusement sourcés en bas de page…

Source : https://souverainete-france.org/fr/home.php