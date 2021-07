Vaccination dans le monde au 1er juillet 2021: ils sont loin du compte

La propagande hystérique sur le coronavirus fait toujours rage dans le monde ! Plus la vaccination progresse, plus de nouveaux variants sont détectés aux quatre coins de la terre. Alors que certains gouvernements et larbins politiciens se désespèrent, d’autres ont débuter leur campagne de vaccination depuis le mois de décembre 2020. Depuis le début de la pandémie bidon, les pseudos experts à la solde des entreprises pharmaceutiques milliardaires parlent d’une « possible » immunité collective une fois que 90 % de la population sera vaccinée, ce qui n’est que fadaise trompeuse : Covid-19 : les médias cachent les graves conséquences vaccinales – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/265071 . Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des 200 pays ayant débuté sa propagande vaccinale ? Sortiraparis vous propose chaque jour un bilan de l’évolution du pourcentage de personnes vaccinées dans le monde. Le calcul est basé sur le nombre de personnes ayant reçu une première dose de vaccin (qui demande 2 doses pour faire ce qu’il doit faire…). Vous verrez que les politiciens larbins sont loin du compte et devront bientôt rendre des comptes à leurs patrons de Big Pharma. La résistance passive de la populace fonctionne bien jusqu’à présent… ne cédons pas (NDÉ).

Gibraltar 39.235 33.691 116.46% Pays Personnes vaccinées Population totale Pourcentage Pitcairn 47 50 94% Palau 14.179 18.092 78.37% Slovaquie 4.233.431 5.450.421 77.67% Ile de Man 63.241 85.032 74.37% Iles Cayman 48.262 65.720 73.44% Islande 258.983 356.991 72.55% Malte 357.171 493.559 72.37% Seychelles 70.671 98.340 71.86% Chili 12.524.475 17.574.003 71.27% Nauru 7.499 10.834 69.22% Canada 25.666.175 37.742.157 68% Koweït 2.875.000 4.270.563 67.32% Royaume-Uni 44.719.762 66.647.112 67.1% Bermudes 41.688 62.273 66.94% Saint-Marin 22.322 33.938 65.77% Jersey 69.246 105.500 65.64% Uruguay 2.247.521 3.473.727 64.7% Israël 5.582.548 8.655.541 64.5% Aruba 67.610 106.766 63.33% Bhoutan 484.751 771.612 62.82% Bahreïn 1.056.575 1.701.582 62.09% Anguilla 9.264 15.002 61.75% Mongolie 1.981.613 3.278.292 60.45% Belgique 6.824.366 11.455.519 59.57% Qatar 1.701.777 2.881.060 59.07% Îles Turques-et-Caïques 22.700 38.718 58.63% Maldives 316.704 540.541 58.59% Finlande 3.227.042 5.517.919 58.48% Pays-Bas 10.042.216 17.282.163 58.11% Îles Féroé 28.060 48.865 57.42% Danemark 3.281.015 5.806.081 56.51% Italie 34.065.747 60.359.546 56.44% Hongrie 5.486.514 9.772.756 56.14% Singapour 3.271.610 5.850.343 55.92% Îles Cook 9.755 17.564 55.54% États-Unis 180.674.739 331.002.647 54.58% Luxembourg 335.005 613.894 54.57% Allemagne 45.307.672 83.019.213 54.57% Portugal 5.557.709 10.276.617 54.08% Autriche 4.723.879 8.858.775 53.32% Chypre 453.823 875.899 51.81% Espagne 23.760.408 46.937.060 50.62% Monaco 19.842 39.244 50.56% Suisse 4.305.780 8.544.527 50.39% France 33.740.554 67.012.883 50.35% Andorre 38.667 77.265 50.04% Liechtenstein 18.935 38.378 49.34% Saint-Martin (partie néerlandaise) 21.130 42.882 49.27% Irlande 2.349.219 4.904.240 47.9% République tchèque 5.052.339 10.649.800 47.44% Norvège 2.495.201 5.328.212 46.83% Groenland 26.425 56.772 46.55% Suède 4.741.697 10.230.185 46.35% République dominicaine 4.883.358 10.847.903 45.02% Grèce 4.800.314 10.724.599 44.76% Pologne 16.788.252 37.972.812 44.21% Lituanie 1.235.439 2.794.184 44.21% Chine 622.000.000 1.439.323.774 43.21% Saint-Kitts-et-Nevis 22.656 53.192 42.59% Estonie 557.452 1.324.820 42.08% Turquie 34.344.798 82.003.882 41.88% British Virgin Islands 12.562 30.237 41.55% Wallis-et-Futuna 4.565 11.245 40.6% Tuvalu 4.772 11.792 40.47% Slovénie 817.571 2.080.908 39.29% Serbie 2.693.998 6.963.764 38.69% Maurice 486.034 1.271.767 38.22% Antigua-et-Barbuda 36.187 97.928 36.95% Argentine 16.458.329 44.938.712 36.62% Croatie 1.482.581 4.076.246 36.37% Macao 232.597 649.342 35.82% Brésil 74.524.985 212.559.409 35.06% Lettonie 651.307 1.919.968 33.92% Barbade 95.124 287.371 33.1% Costa Rica 1.629.222 5.094.114 31.98% Fidji 278.954 896.444 31.12% Îles Marshall 18.208 59.193 30.76% Corée du Sud 15.321.254 51.269.183 29.88% Hong Kong 2.212.375 7.496.988 29.51% Montserrat 1.411 4.999 28.23% Dominique 20.302 71.991 28.2% Mexique 30.385.823 110.991.953 27.38% Tonga 28.667 105.697 27.12% Suriname 157.982 586.634 26.93% Maroc 9.908.882 36.910.558 26.85% Réunion 237.152 895.308 26.49% Polynésie française 71.242 280.904 25.36% Bulgarie 1.748.265 7.000.039 24.98% Samoa 49.546 198.410 24.97% Australie 6.286.043 25.499.881 24.65% Cambodge 4.100.104 16.718.971 24.52% Salvador 1.585.582 6.486.201 24.45% Roumanie 4.702.086 19.414.458 24.22% Monténégro 150.319 622.182 24.16% Cuba 2.696.277 11.326.616 23.8% Panama 1.007.646 4.314.768 23.35% Jordanie 2.371.379 10.203.140 23.24% Japon 28.913.862 126.476.458 22.86% Colombie 11.187.507 50.882.884 21.99% Azerbaïdjan 2.174.186 10.139.175 21.44% Nouvelle-Calédonie 59.316 285.491 20.78% Belize 79.993 397.621 20.12% Inde 270.178.001 1.380.004.385 19.58% Albanie 547.300 2.862.427 19.12% Grenade 19.521 112.518 17.35% Malaisie 5.610.911 32.365.998 17.34% Kazakhstan 3.246.795 18.776.707 17.29% Mayotte 46.915 272.813 17.2% Sainte-Lucie 30.746 183.629 16.74% Oman 854.274 5.106.622 16.73% Équateur 2.747.894 17.643.060 15.57% Macédoine 321.815 2.077.132 15.49% Bolivie 1.788.228 11.673.028 15.32% Russie 22.194.585 145.934.460 15.21% Trinité-et-Tobago 212.774 1.399.491 15.2% Martinique 56.173 375.265 14.97% Pérou 4.296.611 29.381.884 14.62% Nouvelle-Zélande 705.062 4.822.233 14.62% Brunei Darussalam 63.432 437.483 14.5% Bahamas 54.199 393.248 13.78% Cap-Vert 76.390 555.988 13.74% Liban 886.953 6.825.441 12.99% Timor-Leste 166.148 1.318.442 12.6% Sri Lanka 2.636.524 21.413.250 12.31% Laos 886.238 7.275.556 12.18% Moldavie 441.619 4.033.962 10.95% Guinée équatoriale 150.363 1.402.985 10.72% Tunisie 1.260.822 11.818.618 10.67% Indonésie 28.671.106 273.523.621 10.48% Thaïlande 6.721.038 69.799.978 9.63% Palestine 490.082 5.101.416 9.61% Bosnie-Herzégovine 301.801 3.280.815 9.2% Népal 2.599.553 29.136.807 8.92% Taiwan 1.962.990 23.816.775 8.24% Philippines 7.665.974 100.979.303 7.59% Sao Tomé-et-Principe 16.453 219.160 7.51% Biélorussie 699.141 9.449.321 7.4% Paraguay 485.010 7.132.530 6.8% Botswana 153.403 2.351.625 6.52% Géorgie 257.974 3.989.175 6.47% Honduras 625.910 9.904.608 6.32% Guyane 48.544 786.559 6.17% Jamaïque 172.958 2.961.160 5.84% Algérie 2.500.000 43.851.043 5.7% Libye 370.066 6.871.286 5.39% Zimbabwe 764.248 14.862.927 5.14% Comores 43.140 869.595 4.96% Pakistan 10.833.547 220.892.331 4.9% Afrique du Sud 2.900.666 59.308.690 4.89% Ouzbékistan 1.623.764 33.469.199 4.85% Iran 4.013.642 83.992.953 4.78% Namibie 117.632 2.540.916 4.63% Ukraine 1.933.944 43.733.759 4.42% Venezuela 1.223.130 28.435.943 4.3% Guatemala 767.392 17.915.567 4.28% Bangladesh 5.823.245 164.689.383 3.54% Viêt Nam 3.411.489 97.338.583 3.5% Égypte 3.489.503 102.334.403 3.41% Togo 270.784 8.278.736 3.27% Eswatini 37.231 1.160.164 3.21% Sénégal 515.344 16.743.930 3.08% Guinée 384.243 13.132.792 2.93% Mauritanie 135.460 4.649.660 2.91% Angola 943.301 32.866.267 2.87% Côte d’Ivoire 749.368 26.378.275 2.84% Ghana 852.047 31.072.945 2.74% Rwanda 350.400 12.952.208 2.71% Îles Salomon 18.050 686.878 2.63% Vanuatu 7.462 307.150 2.43% Malawi 385.242 19.129.955 2.01% Ouganda 854.443 45.741.000 1.87% Kenya 1.005.901 53.771.300 1.87% République du Congo 102.642 5.518.092 1.86% Arménie 52.509 2.963.234 1.77% Gabon 37.888 2.225.728 1.7% Afghanistan 649.434 38.928.341 1.67% Éthiopie 1.894.717 114.963.583 1.65% République centrafricaine 78.137 4.829.764 1.62% Libéria 79.670 5.057.677 1.58% Kirghizistan 99.900 6.524.191 1.53% Irak 548.696 40.222.503 1.36% Gambie 30.688 2.416.663 1.27% Djibouti 12.547 988.002 1.27% Soudan 550.291 43.849.269 1.25% Tadjikistan 116.341 9.537.642 1.22% Guinée-Bissau 21.855 1.967.997 1.11% Nigeria 2.241.662 206.139.587 1.09% Mozambique 341.707 31.255.435 1.09% Sierra Leone 82.145 7.976.985 1.03% Niger 224.803 24.206.636 0.93% Yémen 268.753 29.825.967 0.9% Somalie 137.981 15.893.219 0.87% Zambie 142.125 18.383.956 0.77% Madagascar 197.001 27.691.019 0.71% Mali 133.317 20.250.834 0.66% Syrie 102.319 17.500.657 0.58% Papouasie-Nouvelle-Guinée 44.327 8.947.027 0.5% Sud-Soudan 42.166 11.193.729 0.38% Cameroun 88.333 26.545.863 0.33% Bénin 36.188 12.123.198 0.3% Burkina Faso 25.833 20.903.278 0.12% République démocratique du Congo 44.840 89.561.404 0.05% Tchad 8.981 16.425.859 0.05% Sahara occidental 0 597.330 0% Îles Vierges américaines 0 104.422 0% Îles mineures éloignées des États-Unis 0 300 0% Émirats Arabes Unis 0 9.890.400 0% Turkménistan 0 6.031.187 0% Tokelau 0 1.350 0% Tanzanie 0 59.734.212 0% Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud 0 30 0% Arabie Saoudite 0 34.813.867 0% Saint-Vincent-et-les Grenadines 0 110.947 0% Sainte-Hélène 0 6.071 0% Puerto Rico 0 2.860.840 0% Îles Mariannes du Nord 0 57.556 0% Île Norfolk 0 1.748 0% Niue 0 1.618 0% Nicaragua 0 6.624.554 0% Myanmar 0 54.409.794 0% Micronésie 0 115.021 0% Lesotho 0 2.142.252 0% Corée du Nord 0 25.778.815 0% Kiribati 0 119.446 0% Saint-Siège (Vatican) 0 809 0% Haïti 0 11.402.533 0% Guernesey 0 63.276 0% Guam 0 168.783 0% Terres australes et antarctiques françaises 0 196 0% Guyane française 0 298.682 0% Îles Falkland 0 3.483 0% Érythrée 0 3.546.427 0% Îles Cocos 0 596 0% Île Christmas 0 1.843 0% Burundi 0 11.890.781 0% Territoire britannique de l’Océan Indien 0 4.000 0% Antarctique 0 4.400 0% Samoa américaines 0 55.196 0%

Source: L’Échelle de Jacob: Vaccination dans le monde le jeudi 1 juillet 2021 (echelledejacob.blogspot.com)