Oui, vous êtes sur écoute, par tout le monde! Tous ces petites compagnies, l’aire de rien, qui sont subventionnés par nos gouvernements; donc, NOS taxes, travaillent fort pour VOUS surveiller. Un arsenal technologique considérable, matériel de surveillance électronique vous ont à l’œil. L’objectif, extraire vos données, les garder, les classer, et éventuellement, de pouvoir les utiliser contre… VOUS ! L’ennemie ?

Dans le Journal LE DEVOIR, du 12 mars 2021, page A3, montre l’exemple de chez OPENTEXTE, basée à Waterloo en Ontario, leur logiciel appelé ENCAST et des appareils sous la gamme Tableau servent notamment à extraire, traiter, classer et décrypter des données d’une grande variété de dispositifs, y compris des ordinateurs et des téléphones intelligents.

Ces technologies sont utilisées par les forces de l’ordre à travers le monde, incluant de nombreuses dictatures, dont le Myanmar. Ce sont des violations graves aux droits fondamentaux de la personne. Naturellement, tous ces SERVICES sont disponibles à ceux qui en ont les moyens.

Si des individus douteux ont accès à vos donnés personnels par leur contrôle de plusieurs centres de données, vous êtes cuit. À qui vous plaindre? Les droits de la personne? J’en doute.

C’est inquiétant, n’es pas? Le mot clé, c’est contrôle, évidemment. Contrôle sur qui? Bingo ! Soumettre tout un peuple à un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. Vers un gouvernement par décrets. Comme en ce moment ?

John Mallette

Le Poète Prolétaire