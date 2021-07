Coronavirus – vaccins – Raoult et une infirmière (vidéos)

Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection :

Le premier très gros travail sur le vaccin chinois inactivé vient de sortir. Et, pour une fois, c’est un vrai travail. C’est-à-dire que c’est sérieux. Il ont fait ça au Chili. C’est indépendant. Ils ne reçoivent pas d’argent des Chinois pour le faire.

Ils comparent, excusez-moi du peu, 17 millions de vaccinés contre 5 millions de pas vaccinés. Alors là, on peut dire qu’ils comparent des choses qui ont un sens. Et, ils font ça dans une situation épidémique très forte puisque chez les gens qui n’étaient pas vaccinés, le nombre de cas était extrêmement important. C’est-à-dire qu’ils ont fait ça en pleine épidémie pour voir ce qu’il se passait.

Et donc, ça a un effet de protection de :

65,9 % contre toute infection pour la prévention

87 % pour l’hospitalisation

90 % pour la réanimation

86 % pour la mort.

C’est, honnêtement, au moins aussi bien que tout ce que j’ai vu pour l’instant avec l’AstraZeneca ou le Pfizer en situation réelle ; c’est-à-dire en Angleterre ou en Israël.

Et, en revanche, la vie est toujours pleine d’incertitude, mais, je vois mal le genre de problème que l’on risque à faire des vaccins traditionnels, inactivés, tels qu’on l’a toujours fait et tels qu’il ont toujours fonctionné, avec leurs forces et leurs faiblesses, pour la grippe.

Les vaccins inactivés ne sont pas une nouveauté technologique avec des conséquences un peu imprévue, comme les troubles de la coagulation chez les femmes jeunes, parfois mortels, parfois avec des pertes de la vision, avec l’AstraZeneca que tout le monde finit par abandonner.

Le risque d’avoir des manifestations totalement inconnues avec un mécanisme totalement inconnu (Pfizer, moderna, AstraZeneca) est beaucoup plus important que d’avoir des manifestions inconnues avec un processus qui est assez connu et assez reproductible comme le vaccin inactivé.

Qui plus est, quand on utilise du virus inactivé, la réponse immunitaire se base sur tous les éléments du virus (*). Toutes les formes d’immunités, l’immunité des cellules et l’immunité des anticorps. Et donc c’est une réponse qui nous permet de rentrer dans quelque chose qu’on connait.

Autant vous dire, puisqu’on me demande souvent ce que je pense de la vaccination chez les enfants ou les plus jeunes : en dehors des situations d’urgence, qui éventuellement nécessiteraient une décision politique, autant je ne suis pas convaincu que nous ayons des notions de sécurité suffisantes pour pouvoir faire ça avec des Pfizer ou des Asrtrazeneca, autant avec des vaccins inactivés, je n’ai aucune réserve parce que là, franchement, je ne vois pas ce qui arriverait.