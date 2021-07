Non à la dictature vaccinale, d’une grande brutalité, imposée par Macron!

Par Brigitte Bouzonnie.

Le discours de Macron est d’une grande brutalité. L’obligation vaccinale, qu’il nous impose, d’une grande violence faite à des millions de femmes et d’hommes sans défense. Car de fait, dès le début du mois d’août 2021, nous serons tous obligés de nous faire vacciner : rien que pour prendre le train. Faire nos courses au centre commercial.

N’en déplaisent aux plus réticents, l’obligation vaccinale à peine déguisée que le poudré nous a imposée prouve, s’il en était besoin, que nous vivons en dictature sanitaire, voire en dictature sociale tout court, ainsi que j’ai pu l’écrire dans un billet, il y a six mois.

“J’ai vu briller la plus sombre des vagues sur les villes endeuillées, les campagnes alarmées. J’ai vu naviguer les épaves du crépuscule, un fleuve à queue de cheval galoper librement dans le désert métallique des rues blanches. J’ai vu l’azur aux pierres dures semer la terreur dans la foule attardée sur les boulevards’ (sic). Stanislas Rodanski : “Je suis parfois cet homme”, éditions Gallimard, 2013)

De la même façon, avec Macron hier à la télévision, j’ai vu l’azur aux pierres dures semer la terreur dans les têtes et dans les âmes.

Car nous savons tous que ces vaccins anti Covid tuent. On n’a pas oublié le silence fait autour de Mauricette, vieille dame de 75 ans, vaccinée la première avec le vaccin Astrazeneca. Et dont on n’a plus jamais entendu parler. On n’a pas oublié le décès de cet étudiant en médecine de 24 ans à Nantes, qui avait toute la vie devant lui, fort justement cité par l’oncologue Jacques Délépine sur le plateau d’Hanouna. Ni la mort de cet hommes de 62 ans à Chambéry, suite à une injection. Ni le décès de cette femmes enceinte de 35 ans à Toulouse, venant juste de se faire vacciner.

On n’a pas oublié les propos du Professeur Christian Perronne, chez André Bercoff, disant qu’une maladie, dont le taux de létalité n’excède pas 0,5%, ne justifie pas d’avoir recours à la vaccination (cf Sud Radio, novembre 2020).

Ni l’analyse de Didier Raoult, du temps où il avait encore des crocs :

« J’ai dit que le vaccin relevait de la science fiction pour moi.« :

Coronavirus – vaccins – Raoult et une infirmière (vidéos) – les 7 du quebec

Je ne vais pas rentrer dans des explications trop compliquées, mais prends l’exemple du vaccin contre la grippe : on a mis une quinzaine d’années à le stabiliser, et encore à l’heure actuelle il n’est pas fiable à 100%. Et là, pour une maladie connue depuis un an à peine, certains laboratoires nous sortent des résultats à plus de 90% : non mais franchement qui peut croire une chose pareille ?

D’ailleurs où sont les études sur ces vaccins parce que je n’ai rien trouvé ! Non ce n’est pas sérieux du tout. Certains vont devenir milliardaires avec cette connerie qui est rabâchée par les médias”(sic), cf Blog officiel, janvier 2021. Doit-on avoir peur des variants, nouveaux croquemitaines du lobby de la peur? – les 7 du quebec

D’ores et déjà l’obligation vaccinale imposée sur toute la planète créé des poches de résistance : ainsi, j’ai pu lire sur VK, que les soldats américains refusent de se faire vacciner, malgré l’ordre de leur hiérarchie. Un député sur Tweeter, Loïc X, disant qu’il ne voterait jamais ce texte scélérat. De son côté, François Asselineau dénonce la dictature de Macron, attaque contre les libertés publiques en France, sans précédent depuis 1940. Tweeter, F. Asselineau.

MOBILISONS-NOUS CONTRE LA #DICTATURE DE MACRON !