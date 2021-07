«Non au pass de la honte»: les Parisiens dans la rue = résistance

Plusieurs manifestations contre les nouvelles mesures anti-Covid et l’extension du pass sanitaire annoncés par le Président Macron se déroulent ce samedi 17 juillet à Paris, dont l’une à l’appel de Florian Philippot (Les Patriotes), candidat à l’élection présidentielle de 2022.

«On est très content, il y a un monde fou. Tout le monde est réuni dans la défense de la liberté et de nos valeurs les plus chères et de la France. Ce qu’il se passe est extrêmement grave, nous devons montrer un sursaut populaire de souveraineté et de liberté», a déclaré M.Philippot à Sputnik.