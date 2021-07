Le retour au «bon vieux temps» est impossible! La résistance est la seule voie!

Par Philippe Hyusmans.

L’illusion de la démocratie n’est plus, désormais, en France, pays des hommes libres. C’est la dictature qui avance sans masque, s’étant affranchie de tout ce qui fait la différence entre une démocratie parlementaire et la tyrannie. Aux oubliettes la constitution, les conventions internationales, le traité européen. Désormais vous n’avez plus de droits, pas même fondamentaux, et même votre corps, pourtant réputé inviolable, ne vous appartient plus. Vous voilà devenus des objets dénués de volition, dépourvus du moindre attribut d’humanité, sujets à tous les caprices délirants du prince, lequel se trouve être un dangereux psychopathe suivi d’une litanie de godillots tremblotants uniquement préoccupés par les avantages que leur procure leur mandat de député.

Le 29 mars 2020, je publiais un article intitulé Les tas d’urgences, en fait mon tout premier article concernant les mesures sanitaires, que j’avais déjà parfaitement identifiées en tant que précurseur de l’instauration d’une dictature, non pas en raison d’une pandémie qui s’est avérée essentiellement imaginaire, mais bien en tant que moyen de contrôler le peuple au moment ou viendrait l’inéluctable effondrement économique. Ce matin-là, aux petites heures, j’avais fait un rêve effrayant dont je suis persuadé aujourd’hui qu’il était prémonitoire, même s’il ne s’est pas encore réalisé.

Est-il besoin de commenter les mesures tyranniques et parfaitement anticonstitutionnelles que Macron a décidé de mettre en place? Est-il encore quelqu’un en France pour croire qu’on parle de mesures de santé publique et non de la mise en place d’une dictature en commençant par l’apartheid visant les Français qui auraient le front de refuser la piqouze salvatrice (sic) ? (en complément d’information : https://www.aubedigitale.com/le-forum-economique-mondial-devoile-une-coalition-mondiale-pour-la-securite-numerique-orwellienne-pour-censurer-les-medias-independants/

Dans la mesure où ces vaxxins ne sont pas des vaccins, mais bien des thérapies géniques expérimentales , que le fait d’être vacciné n’empêche ni d’attraper le covid, ni de le transmettre, ni même d’en mourir, peut-on savoir à quoi il servirait en fait? En Israël, qui détient le record de vaccination de la population, on a désormais, parmi les cas graves hospitalisés, plus de patients vaccinés que de non vaccinés, et on évoque désormais ouvertement la possibilité d’un nouveau reconfinement d’ici quelques semaines!

Vaccin : Substance d’origine microbienne (microbes vivants atténués ou tués, substances solubles) qui, administrée à un individu ou à un animal, lui confère l’immunité à l’égard de l’infection déterminée par les microbes mêmes dont elle provient et parfois à l’égard d’autres infections. Source : Larousse

En quoi les produits proposés seraient-ils des vaccins? En quoi immunisent-ils ceux qui l’ont reçu? Et sachant que le vaccin ne protège que le vacciné, pourquoi faudrait-il que tout le monde soit vacciné, y compris les enfants qui n’ont aucune chance de développer la moindre complication?

Vous vous rendez compte qu’on a été jusqu’à conseiller aux femmes enceintes de se faire vacciner alors qu’il est clairement indiqué dans la documentation de Pfizer que le vaccin est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou allaitantes? Selon moi, cette infamie est à ranger dans le même rayon que les injections de Rivotril dans les EHPAD au plus fort de la pseudo-pandémie, le rayon des crimes contre l’humanité.

Alors je lis bien ça et là des textes enflammés disant qu’il ne faut pas se laisser faire, qu’on va manifester et qu’on va voir ce qu’on va voir, mais le tout dans le calme et la bonne humeur… Vous en connaissez beaucoup des dictatures qui soient tombées suite aux manifestations de quelques centaines de milliers de bisounours? Ne voyez-vous pas que vos maîtres sont désormais dans le crime jusqu’au cou, et que ce qu’ils ont déjà perpétré suffirait, en état de droit, à les faire mettre au trou pour longtemps? Ne voyez-vous pas qu’il leur est impossible de faire machine arrière à supposer qu’ils y songent? Pourquoi pensez-vous qu’Agamemnon fit brûler les vaisseaux des Achéens sur les plages de Troie?

Je ne crois pas à la méthode bisounours, qui dans le meilleur des cas sera réprimée violemment, et dans le pire des cas, c’est le pouvoir lui-même qui armera des provocateurs pour pouvoir rejeter ensuite la responsabilité d’un massacre et des persécutions à venir sur les manifestants, qu’on qualifiera de terroristes. Rien de nouveau sous le soleil, rappelez-vous l’incendie du Reichstag…

Croire que vous vous débarrasserez aisément de ce qui est en passe de reléguer le régime nazi au rayon des boy-scouts est une lourde erreur, ne serait-ce que parce que la société actuelle permet à peu de frais une surveillance nettement plus étroite que celle qui était possible à l’époque.

Le temps de la résistance n’est pas encore venu (Ça c’est l’opinion de l’auteur. NDÉ), mais le temps des grandes tribulations est déjà là. Elles apporteront leur lot de désespoir, de famine et de mort, ce sont les Français qui opprimeront d’autres Français pour le compte du tyran, on déportera, on spoliera et on finira par assassiner sans que personne n’ose y trouver rien à redire (Ça c’est l’opinion de l’auteur. NDÉ). C’est toujours comme ça, et ça commence toujours de la même façon : pour pousser un être humain à en tuer d’autres, il suffit de déshumaniser ces derniers.

Ceux qui, traversant ces tribulations, parviendront à conserver leur humanité et leur détermination intactes seront les germes de la résistance qui finira par balayer le régime (Nous dirions plutôt…par renverser le système dans ses fondements totalitaires de gauche comme de droite. NDÉ). Ils ne seront pas nombreux, ils ne le sont jamais, mais les plus grands changements ne sont jamais le fait de la majorité, mais au contraire d’une minorité résolue (s’appuyant sur une majorité absolue. NDÉ).