TECHNOLOGIE

Raymond Lévesque (1989)

La technologie

Liée à la bêtise

C’est le saccage de

L’ordre naturel,

C’est l’oppression

De l’homme

Par des moyens de plus

En plus raffinés,

C’est le malheur qui grandit,

Peut-être la fin des choses.

Si la science ce retourne

Maintenant contre l’homme,

C’est que la bêtise en a pris

Possession,

Bouscule tout en tend vers notre…

Destruction.

.

La technologie dans les mains de quelques uns, le 1%, ne nous apporte rien de bons. Si le peuple n’en a plus le contrôle, on n’est plus en démocratie. On est à la merci d’une classe sans scrupule.

Le problème c’est qu’on n’a plus une VRAIS GAUCHE. Une Gauche qui défend le petit travailleur, les femmes, les non-blancs et l’environnement et la paix dans le monde. On s’est éloigné du vrai combat! La lutte des classes devrait être notre priorité. Garder les deux pieds sur terre et les deux yeux ouverts. Maintenir la pression.

Nos syndicats ne nous appartiennent plus. Ils appartiennent à Accurso et compagnie. Ils défendent l’argent. TOO BAD pour les salaires de plus en plus minables. Pire encore, les partis de Gauche, sont complètement déconnectés du vrais peuple, le prolétariat. C’est ce mouvement WOKE, dirigé par le 1% pour anéantir les impulsions populaires de lutte de classe.

Tout le monde rentre dans le rang. On ne se pose plus de questions. La démission de tout un peuple volontairement enchaîné. L’acceptation de l’uberisation du système qui consentent à l’imminent désastre, qui se complaisent, en ligne, pour un vaccin qu’ils n’ont pas besoin.

Un bon film à regarder, en famille, est SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach, sur Illico. Qui nous explique dans une actualité effrayante, où nous en sommes rendu à cause de la manipulation médiatique qui nous promet mer et monde et nous abandonne aux culs de sac qui mène aux cauchemars.

John Mallette

Le Poète Prolétaire