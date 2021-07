« Nous sommes en guerre »…et la France avance ses pions

La petite bourgeoisie a été très durement touchée par la crise sanitaire qui a servi de prétexte pour imposer l’État totalitaire (dictature soft) dans la plupart des pays de la planète, et dont elle souffre encore davantage aujourd’hui, et ça ne fait que commencer. (Voir ces deux articles: « NOUS SOMMES EN GUERRE »: prochaine étape = Pénurie alimentaire programmée – les 7 du quebec et « Nous sommes en guerre ». Vers la stagflation et un krach – les 7 du quebec ). Cette stratégie de guerre globale, menée par le grand capital mondialisé est perceptible partout, y compris au Canada, pays dirigé par une bourgeoisie particulièrement pleutre et casanière. Par contre, en France, cette politique agressive à l’encontre de toutes les sections de la population – prolétaires – fonctionnaires – chômeurs – pauvres – retraités – petits bourgeois – bourgeoisie nationale – grande bourgeoisie d’affaires – a connu dimanche dernier un crescendo ahurissant comme si ce gouvernement souhaitait s’isoler à la fois de la population française et des gouvernements de l’Union européenne, ses alliées. Le commentateur de La Croix du Sud pose même la question : « Que cache la tactique de Macron de faire cavalier seul dans la répression – comme s’il souhaitait une insurrection populaire pour mieux l’écraser avec son armée ? » (Voir ce reportage: Les menaces se cumulent»: le général Lecointre appelle à se préparer à une «guerre future»). Il est possible que le grand capital mondial cible le prolétariat et la population française comme terrain d’essai de sa politique de guerre toutes frontières… en se disant… « si ça passe en France, ça passera partout« . Pour notre part, nous pensons que le totalitarisme étatique (anciennement le fascisme) ne passera pas. Robert Bibeau. Éditeur.

Par La Croix du Sud.

La donne a changé en France.

D’après le journal Le Monde, il y avait 18 000 manifestants à Paris et 114 000 dans toute la France. Personne ne sait vraiment combien de manifestants il y avait mais ces chiffres-là sont évidemment ridicules et toute personne qui a vu les images le sait.

