Otelo de Carvalho – Le héros de la Révolution des oeillets est mort (vidéo)

Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio diffuse une chanson interdite : Grândola, Vila Morena.

Il pourrait s’agir de l’insoumission d’un journaliste rebelle. C’est en fait le signal programmé d’un coup d’État militaire qui changera la face de ce petit pays affligé par des décennies d’archaïsme et le destin d’immenses territoires en Afrique. Au son de la voix du poète José Alfonso, les troupes insurgées prennent les casernes. À 3 heures du matin, elles marchent sur Lisbonne. Peu après le triste putsch militaire au Chili, la Révolution des Œillets se distingue par le caractère aventureux, mais aussi pacifique et lyrique de son déroulement.

Ces 24 heures de révolution sont vécues par trois personnages : deux capitaines et une jeune femme, professeur de lettres et journaliste.

Capitães de Abril – Capitaines D’Avril

Réalisé par Maria De Medeiros en 2000

Capitaines d’avril a été de multiples fois primé :

Meilleur film 2000 au Festival international du film de São Paulo,

Prix du public au festival d’Arcachon en 2000

Meilleur film et meilleure actrice pour les Globos de Ouro au Portugal en 2001

Primé sur scénario dans le cadre de l’Aide à la Création de la Fondation Gan pour le Cinéma en 1999

_ _ _ _

Na noite de 24 para 25 de Abril de 1974, a rádio emite uma canção proibida : « Grândola, Vila Morena ».

Poderia apenas ter sido a insubmissão de um jornalista rebelde mas, na realidade, é um dos sinais programados do golpe de estado militar que vai transformar completamente o país, sujeito à ditadura do Estado Novo durante várias décadas, e o destino das colónias portuguesas em África e em Timor-Leste.

Ao som da voz do poeta e cantor José Afonso, as tropas insurgidas tomam os quartéis.

Cerca das três horas da madrugada, marcham para Lisboa. Pouco depois do triste acontecimento militar no Chile, a Revolução dos Cravos distingue-se pelo carácter aventureiro, mas também pacífico e lírico do seu decorrer. Estas 24 horas de revolução são vividas por três personagens principais : dois capitães e uma mulher que é professora de literatura e jornalista.

Capitães de Abril – Capitaines D’Avril

Realizado por Maria De Medeiros em 2000

Capitães de Abril foi multiplas vezes premiado :

Apresentado na secção « Un certain regard » no Festival de Cannes, em 2000.

Prémio do Público no Festival de Arcachon.

Prémio do melhor filme na Mostra Internacional de São Paulo, em 2000.

Prémio do melhor filme e melhor atriz (Maria de Medeiros), pelo Globo de Ouro, em 2001.

_ _ _ _ _