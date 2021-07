DÉAPPROVISIONNEMENT INDUSTRIEL ET NOUVELLE VAGUE: REPRISE DE LA CRISE ET EXACERBATION DU NATIONALISME ÉCONOMIQUE

Source : Le déapprovisionnement industriel et la cinquième vague : avant une reprise de la crise et une exacerbation du nationalisme économique – Communia

Le déapprovisionnement industriel ne se limite plus aux puces. Des centaines de grandes entreprises arrêtent leur production à différents points de la chaîne mondiale d’approvisionnement. L’UE et le Japon, craignant le manque des produits chinois et le boycott par les États-Unis n’affecte leurs investissements internationaux , et ensuite ne conduisent rapidement au rapatriement d’industries à faible rentabilité mais à fort impact . Mais la nouvelle vague de Covid et les inondations en Allemagne et en Chine ont montré que le déapprovisionnement industriel et ses conséquences pour les travailleurs –ERTE et encore plus de précarité…–ne sont pas un phénomène passager.

Table des matières

Déapprovisionnement industriel et cinquième vague Covid

Conteneurs et pétroliers ancrés en masse au large du port de Los Angeles. Les interdictions d’atterrissage et de rotation des équipages ont été le déclencheur de la dernière vague de dé-ravitaillement industriel

L’une des clés les moins connues de la crise actuelle du sous-approvisionnement industriel est le manque d’équipages dans le fret international. 90 % du commerce des biens physiques est aujourd’hui transféré par des navires marchands. L’industrie maritime occupe régulièrement plus de 800 000 marins, dont la plupart viennent des Philippines, de Chine et d’Indonésie et, dans une moindre mesure, de Russie et d’Ukraine. La raison en est simple : la marine recrute là où les salaires sont les plus bas.

Jusqu’à présent, l’industrie leur promettait le bonheur. Selon la Chambre internationale de navigation, personne ne pensait que la situation de la navigation allait changer. Ils se plaignaient d’un déficit de 16 500 agents, mais avec un excédent stable d’environ 119 000 marins, ils ne craignaient ni grèves ni augmentations salariales.