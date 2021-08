LE «PASSEPORT COVID» ET LE RETOUR DES «SORCIÈRES»!

En France, les manifestations contre le passeport Covid Manifestations de la résistance au pass-sanitaire dans toute la France – les 7 du quebec ont consolidé une base sociale initialement hétérogène avec un discours qui fusionne, à partir des anti-vaccins, du libertarisme réactionnaire, de la pseudoscience, du féminisme, de la conspiration, du nationalisme et de l’antisémitisme. Pas d’esthétiques néofascistes ou de carcamales gaullistes. Bien au contraire: beaucoup de travailleurs sociaux, des îles aux gilets jaunes et anarchiques et beaucoup de « France insoumise». Ils sont nombreux, mais ils ne cessent d’être une minorité excentrique, idéale comme ennemi cohésif du macronisme, qui peut ainsi profiter des galas rationalistes. Et pourtant, il s’agit d’un mouvement extrêmement significatif du moment historique et de la culture qu’il distille.

Avant le « passeport Covid »: la résistance aux confinements

L’esthétique et les types humains du négationnisme européen et du mouvement contre le passeport Covid sont très éloignés de ceux du néofascisme et très proches de ceux des « nouvelles gauches » de la dernière décennie: le premier Syriza, la France Insoumise ou Podemos

De mars à mai de cette année, bien avant que le « passeport Covid » ne soit un sujet, lorsque le droit de réunion était limité aux cohabitants et aux petits groupes, une vague de flash mobs a traversé la France et a eu ses répliques en Belgique, aux Pays-Bas et – résiduellement – en Allemagne, en Italie et en Espagne. Une protestation musicale, artistique, prenant des espaces publics pendant quelques minutes semblait être le contraire du terrorisme négationniste qui montrait alors les dents aux Pays-Bas.

Les échos et les comparaisons avec le 15M étaient irrémédiables et la similitude esthétique des manifestants avec ceux indignés d’il y a dix ans et avec la base sociale la plus visible de ce qui l’a suivi étaient évidentes: les « nouvelles gauches » de Syriza, Podemos ou la France insoumise. Ce n’est pas un hasard si la chanson qui unissait ces flashmobs en dehors de « HK &les Saltimbanks ». Un thème précédent de ce groupe avait été utilisé par le parti de Mélenchon lors de la campagne 2012 et par «En Comú Podem» en 2015.

L’évolution esthétique a signalé un changement souterrain de l’emballage. Après l’offensive bannonite de l’été précédent, les États européens avaient fait leur jeu pour séparer les RN, Vox, Lega, Fratelli d’Italia et autres des expressions les plus dérangées de la petite bourgeoisie en colère. Les clins d’œil anti-vaccination ont disparu des discours parlementaires et des proclamations de Lepen, Abascal, Meloni et autres.

La séparation s’est toutefois traduite par une forme de légitimation et un moteur pour l’élargissement de la base sociale. Les anti-vaccins n’étaient plus soupçonnés d’être de simples pions d’extrême droite. Les anarchiques et les « alternativen » allemands ont rejoint le mouvement Querdenken (littéralement « Pensée latérale »). Alors que, dans toute l’Europe, les organisations féministes voulaient célébrer le 8 Mars dans la rue à tout prix et dans leurs arguments d’occasion, elles se sont rapprochées du déni de ceux qui protestaient contre les confinements.

Ce qui avait été une protestation hétérogène de différents secteurs de la petite bourgeoisie dans le déni commençait à se fondre dans quelque chose de nouveau et à consolider sa propre niche.

Mais il n’y a pas de fusion possible sans coïncidences et bases communes propres. Dans une classe avec des segments aussi différenciés les uns des autres que la petite bourgeoisie, il ne suffit pas de certaines aspirations et angoisses partagées pour qu’il y ait une confusion de perspectives idéologiques de l’ampleur que nous voyons sur le front contre le passeport Covid.

Historiquement, la colle qui les a réunis dans ce qui était alors le fascisme s’est présentée comme une refonte et une éruption de la mystique nationaliste… préparée et précédée d’une éclosion de mouvements de « changement de vie » visant à redéfinir les frontières entre vie privée et espace politique.

Le féminisme, les pseudosciences et le retour des sorcières

« Nous sommes les petites-filles des sorcières que vous ne pourrez pas brûler. » Le féminisme a fait sien le mythe selon lequel « la chasse aux sorcières » était la répression d’un soi-disant « matriarcat ancestral », même dans les pays catholiques où la persécution des sorcières était anecdotique.

Le féminisme universitaire des années 1960 a largement articulé son discours sur une certaine définition – historiquement insoutenable – du « patriarcat ». Pour tenter d’établir l’idée que l’humanité avait déjà vécu sous un matriarcat généralisé et que celui-ci a été balayé par une révolte masculine mythique qui aurait instauré le patriarcat, il n’a même pas épargné les faux archéologiques sonnés (?)

Mais le féminisme du moment, bien que fondamentalement académique, n’était pas fort dans les départements d’archéologie, mais dans ceux de l’anthropologie, d’où pendaient jusqu’à récemment la grande majorité des départements universitaires consacrés à la génération de l’idéologie féministe. Je savais bien que ce qui importait n’était pas tant le test historique que l’instauration d’un mythe social.

Depuis les années soixante, le féminisme a distillé des tonnes de pseudo-histoire et de récits académiques-mythologiques pour instaurer un mythe fondateur de la résistance féminine au-dessus des classes à partir des sorcières historiques parmi ses élèves et disciples. Les sorcières seraient le dernier vestige matriarcal et leur persécution l’acte de naissance du monde d’aujourd’hui.

Il s’agit évidemment d’une version enneada du mythe bourgeois décimonien qui voit dans la Réforme protestante l’origine de la révolution industrielle et de la séparation des pouvoirs. Un mythe qui, à l’origine, poursuivait l’effort d’association du capitalisme à la vertu et à la volonté divine et qui servait à blâmer moralement les pays catholiques d’Europe et les colonies de leur propre arriéré, les condamnant à une place subalterne dans l’avenir du capitalisme. Au lieu de démanteler le racisme et le sectarisme sous-jacent, au lieu de l’affronter à la réalité historique de la naissance du capitalisme, le féminisme l’a fait en lui-même en gonflant un épisode géographique, économique et historiquement marginal, pour nier que le capitalisme était vraiment quelque chose de nouveau et le dissoudre dans un mode inexistant de production patriarcale qui aurait existé en permanence du Néolithique à aujourd’hui.

Les ingrédients d’une mythologie ont été donnés. Et de la mythologie à l’armatoste religieux moyen seulement un demi-pas de délire mystique. La troisième vague n’est pas loin. En effet, au cours des vingt dernières années, la presse britannique et américaine nous a montré avec une insistance croissante des praticiens de Wicca et des sorcières supposées actuelles comme des représentants d’une religion matriarcale-féministe à nouveau en hausse.

Et pour ne pas manquer de « vocations », la nouvelle génération de scénaristes venus de l’université à l’industrie audiovisuelle se sont appliqués à créer différentes potions de militarisme, de nationalisme et d’identitarisme féministe comme modèle pour les adolescents.

Sorcellerie, anti-vaccination et Covid

Une manifestation féministe renommée la place de la République à Paris « Place des Sorcières »

En Europe continentale, en Afrique du Nord et en Amérique, le mythe bruxellois coûte cher. Mais le délire, lorsqu’il répond à la logique interne de quelque chose qui, en fin de compte, est en train de devenir une idéologie d’État, trouve ses propres voies. L’ésotérisme en fait partie… et selon les études françaises, il va là où le féminisme est fort: chez les jeunes femmes féministes et les étudiantes à plein temps des deux sexes.

Cette résurgence de l’ésotérisme est en phase avec l’époque, particulièrement marquée par un besoin spirituel « que les religions traditionnelles ne peuvent plus satisfaire », explique Marianne Louise Jussian, qui a réalisé l’étude pour Ifop et Current Woman . « Les grandes religions monothéistes ne répondent plus aux attentes des jeunes, aujourd’hui inclusives, trop « woke » pour les cultes considérés comme conservateurs, sexistes ou homophobes en particulier », analyse-t-elle. Ces croyances, parmi lesquelles l’astrologie se distingue, leur permettent donc de cultiver une dimension spirituelle tout en restant en ligne avec les valeurs qu’elles défendent. […] « Lorsque vous êtes étudiant, il est très pratique de créer un lien, car la plupart des jeunes sont dans une situation d’incertitude et d’anxiété. Alors, quand quelqu’un présente une vision du monde rassurante, il est vraiment tenté de les entendre. » POURQUOI L’ASTROLOGIE GAGNE DU TERRAIN CHEZ LES JEUNES ET DANS LE DOMAINE FÉMINISTE. MAGAZINE MARIANNE.

En effet, le discours essentialiste féminin, légitimé sinon encouragé par la majorité du mouvement féministe et exacerbé par la pratique des «espaces sûrs» (c’est-à-dire séparés par le sexe), a ouvert la porte à toute une industrie de sorcières et de gourous. Comme nous le dit le même magazine.

Pour Mathieu Repiquet [du collectif « Fake Med », dédié à dénoncer les pseudosciences], ce « mouvement ne veut pas établir l’égalité des droits mais considère la femme comme une création divine totalement différente, qui n’a nullement la même essence que le mâle humain ». Un homme-mâle désigné comme oppresseur de la femme mais aussi comme destructeur de l’environnement et de la Terre Mère. « Ces sorcières sont très proches des mouvements pseudo-écologiques, c’est un groupement entre la médecine naturelle et alternative, les mouvements animistes ou totémiques sur l’écologie », poursuit Mathieu Repiquet. Certaines sorcières revendiquent donc « l’écoféminisme »: un courant de pensée selon lequel les femmes et l’environnement sont victimes du patriarcat, c’est-à-dire du désir de domination des hommes, misogynes et capitalistes. […] Le syncrétisme des sorcières s’exprime également dans des cercles de conversations féminines de plus en plus répandues, inspirés d’un best-seller américain sorti en 1997 et vendu à plus de 3 millions d’exemplaires: « The Red Tent » d’Anita Diamant (éditions Charleston, 2016). « Nous voyons beaucoup de femmes faire un recyclement professionnel en ce moment et aller vers une formation sur l’hypnose, la naturopathie … Ils deviennent guérisseurs, druides, naturopathes. Ils organisent des stages chamaniques ou des retraites spirituelles… Comme toutes les pratiques de soins non conventionnelles, il prolifère beaucoup dans un sentiment de méfiance, voire de défiance, à l’égard de la médecine moderne. D’après mes remarques, je crois que beaucoup d’entre eux y croient sincèrement », explique Mathieu Repiquet. Et comme preuve, selon un sondage Ifop pour Current Woman , « Les Français», 28% des Français d’aujourd’hui croient en la sorcellerie ou les sorts. Une progression de 7 points depuis 2001. Contrairement à l’idée populaire selon laquelle la croyance recule en Occident, cette étude d’opinion montre clairement que les spiritualités marginales et les consciences bénéficient d’une véritable mode populaire. DU « SACRÉ FÉMININ » AUX PSEUDOMÉDICAMENTS: COMMENT LES « SORCIÈRES » ONT USURPÉ LE FÉMINISME, REVUE MARIANNE

Cette tendance de base à l’augmentation de la part de marché de YouTube des sectes, cultes et gourous avec la pandémie. Augmentation qui s’est en outre accompagnée d’un effort de ces personnages pour partager des publics et unir des discours.

Bien que le féminisme lui-même ne soit ni anti-médecine ni anti-vaccin, lorsque la mythologie est disséminée sur les connaissances scientifiques, celui-ci est en fait sapé. Et dans ce domaine, de l’affirmation des femmes comme sujet historique avec une histoire propre au-dessus des classes – qui est le déterminant de tous les féminismes– à la création ingénierie de mythologies sur mesure – des sorcières à «Le conte de la femme de chambre» – le travail de zapa du féminisme est brutal.

Sa contribution à la convergence dont découle aujourd’hui le mouvement contre le passeport Covid, et ce qu’il signifie historiquement, devient facilement évidente.