CRISES = Carrefour des possibles

Vous êtes invités à participer à ce colloque international pour débattre sur: Quelles innovations sociales contre les injustices sociales, environnementales et épistémiques ? Le 8 et le 9 avril 2021.

EN LIGNE : crises2021.umanize.com

INFORMATION : crises.uquam.ca

Je vous avertis d’avance, rien ne va changer, MAIS vous aller chercher beaucoup d’information. Oui, c’est tout des bons penseurs, des experts universitaires qui regardent d’en haut l’anarchie dans lequel on vit. Mais, c’est financé par le gouvernement du Québec (Le problème fiancé par le problème). Comme d’habitudes, il n’y aurait pas de vrais VICTIMES à ce colloque comme à tous les autres dont j’ai assisté.

Habituellement, ça s’appel : COMMENT ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ ? C’est comme ça ! Il faut que chaque nouveau gouvernement prouve qu’il veut faire quelque chose. Donc, ils réinventent la roux et rien ne change. Mais ils ont faits quelque chose !?! Ça ne coute pas cher de financer un colloque et ça rapporte beaucoup… en publicité !

Alors, comme je vous l’ai dit, j’ai assisté à beaucoup de ces colloques comme délégué syndicaliste. Mais, il y a beaucoup de mais dans cette article, car même les syndicats ne veulent rien changer ! Des fois j’étais là comme délégué pour le NPD, quand j’étais membre, mais eux non plus ne veulent vraiment rien changer.

Donc, il va y avoir beaucoup de beaux parleurs avec des chiffres et des chartes qui vont identifier les problèmes… encore une fois. MAIS, à la fin, chacun rentre chez lui en banlieue dans sa Tesla et le problème reste entier.

Ils vont vous démontrer des innovations spectaculaires et vous allez embarquer dans leurs combines, comme moi. Des COOP bancaires, des COOP d’épiceries, des Fonds de Solidarités, etc. MAIS, ça devient des entreprises capitalistes à la longue.

MAIS dix ans plus tard, les pauvres sont plus pauvres et les riches plus riches?

John Mallette

Le Poète Prolétaire