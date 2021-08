Entre 2,8 et 6,5 millions de manifestants à la manif du 31 juillet en France

Par Brigitte Bouzonnie.

Informations communiquées par site anti pass sanitaire, Gérard Luçon, Gilles Champion, Brigitte Bouzonnie

1°)-Info communiquée par Gérard Luçon : Cette info a été reprise par Olivier Mazerolle sur LCI !!! Source interne (et personnelle) ministère de l’intérieur : hier sur toute la France il y avait environ 6,5 millions de manifestants.

Ca fait 10% de la population : du jamais vu depuis 1945

2°)-Gilles Champion : Brigitte, cela semble un peu difficile à croire, malgré mon optimisme, 160 manifs à 5000 de moyenne, cela fait 800 000 qui donne tout à fait du crédit au million, ce qui est déjà extraordinaire un 31 juillet, sans les confédérations, les retraités, les jeunes lycée et fac, l, viser 2 millions me parait une extrapolation hardie mais heureuse, au delà c’est une aventure….fraternellement

3°)-Brigitte Bouzonnie : Gilles, d’abord, tu confonds le nombre de ville (160) et le nombre de cortèges (220) : à Paris, il y avait 4 cortèges. A Lyon idem. Le chiffre de 5000 manifestants en moyenne est un peu bas, sachant que beaucoup de villes ont rassemblé 15 000 manifestants, voire plus.

Ensuite, il y avait un million de personnes rien qu’à Paris : voir vidéos de Rémy Buisine et Florian Philippot. La semaine dernière, le chiffre de 2,5 millions circulait Matignon et à l’Intérieur. On a fait mieux que le 24 juillet : 3 millions serait donc une bonne hypothèse selon moi.

4°)- Le site Anti pass sanitaire évalue à 2,854 millions, le nombre de manifestants présents dans la rue le 31 juillet.

“Sire, ce n’est pas une révolte, c’est une Révolution !”

EN COMPLÉMENT : https://fr.sputniknews.com/france/202108031045960087-manifs-anti-pass-le-message-est-aussi-politique-il-nest-pas-simplement-sanitaire/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_fr