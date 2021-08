Côte d’Ivoire: Quand les populations exigent la paix

Par Célestin Bernard Allah.

La politique ivoirienne est faite de reniements , de chausse trappes , d’ingratitudes et de véritables coups bas. Comme sous d’ autres cieux , d’ailleurs. Mais le cas ivoirien est palpable et les alliances contre nature et de fait , sont faites pour vu que l’ adversaire politique , chute et tombe. En 1995 , le parti des républicains ( Rdr) est allié au front populaire ivoirien (Fpi) contre le parti démocratique de côte d’ivoire ( PDCI) . Un coup d ‘état finit par faire tomber le régime d’ Henri Konan Bédié , alors Président de la République et Président du pdci en décembre 1999.

Six années plus tard , c est à dire en 2005 , le Rassemblement des républicains ( Rdr) du Président Alassane Ouattara, convainc le Parti démocratique de côte d’ivoire ( PDCI)de Henri Konan Bédié , victime du coup d ‘ État militaire , à une alliance , cette fois ci , dirigée contre Laurent Gbagbo du Fpi, entre temps élu président de la République de Côte d’Ivoire en 2000 .

Quand cinq années plus tard , une élection présidentielle est organisée les deux alliés qui ont créé le rassemblement des Houphouetistes pour la paix et la démocratie avec d’autres partis politiques , arrivent difficilement à évincer le président Laurent Gbagbo du pouvoir , après une crise militaire soutenue par la France. Au final, Le président Laurent Gbagbo du Fpi , transféré à la Haye après sa chute , pour présomption de crime contre l’ humanité , mais acquitté définitivement le 31 mars 2021 , est accueilli au bord de la lagune Ebrie’ , c’ est à dire à Abidjan ,le 17 Juin 2021 , par de très nombreux militants et sympathisants. Dès son arrivée en côte d’ivoire , et avec une visite au président Henri Konan Bédié , victime de coup d ‘ état militaire en décembre 1999 , le Président Laurent Gbagbo et l’ ex chef d’ état, Bédié , par le truchement de leur parti politique respectif , entendent se coaliser pour faire tomber cette fois-ci , démocratiquement , au cours de l’élection présidentielle de 2025 , à venir , le président Alassane Ouattara , dont le troisième mandat farouchement contesté par les ivoiriens a fait plus de quatre vingt morts ,au cours des dix derniers mois ( Juin 2020 à Décembre 2020).

Ces crises à répétitions , avec leur lot de morts , ont fini par agacer le bas peuple qui crie au scandale en obligeant ces hommes politiques à la paix des braves. Le 6 Août dernier dans son adresse à la nation à la veille de la commémoration de ses soixante et une années de son indépendance ,et ayant pris la bonne mesure d’ une paix durable pour la réconciliation des coeurs, Alassane Ouattara l’ actuel Président de la République a libéré des prisonniers politiques non sans promettre un dialogue avec les opposants pour la construction concertée du pays en vue de son développement.

On le voit , la voix du peuple compte pourvu qu’ elle soit audible. En côte d’ ivoire, certains hommes courageux ne se cachent plus pour dénoncer vertement la » prise en otage » du pays par ses trois leaders. Là dessus , les avis divergent puisque nous sommes en démocratie , quelle que soit sa couleur tropicalisée. Les retraites ne sont pas forcées et non plus dirigées contre des personnes.

Célestin Bernard Allah