2023, l’année des promesses

Les promesses, c’est bien connu, rendent les enfants joyeux… mais qu’en est-il des électeurs qui, jour après jour, voient les promesses faites en 2017 s’éloigner ?

En effet, les nombreuses promesses faites par le chef de l’état sont majoritairement repoussées à plus tard… généralement à 2023… Alors que le mandat présidentiel sera terminé le 13 mai 2022.

Est-ce de la prétention de la part de Macron ? Serait-il sûr à ce point d’être réélu pour promettre ainsi des mesures qu’il n’a pas réalisées lors de son premier mandat ?

Ainsi, le 12 juin 2019, c’était au tour de la suppression de la taxe d’habitation, de se voir reportée jusqu’en 2023… et même si Macron s’en défend, c’est bien au début de son quinquennat qu’il l’avait promis pour 2017. lien

Plus tard, Gérard Darmanin l’avait repoussée à 2022… (Lien), mais le 12 juin 2019, Edouard Philippe a annoncé que sa suppression serait effective pour tous entre 2021 et 2023…lien.

Changeons de sujet, et tournons-nous vers la suppression du plastique à usage unique, prévu par le décret du 30 aout 2016 pour le 1er janvier 2020…(lien) et reporté maintenant à 2021.

Bien sûr, le gouvernement aura beau jeu de faire porter au Sénat la responsabilité du nouveau report… tout en sachant qu’il aurait pu imposer sa décision en contournant le Sénat, comme il l’a fait pour la loi travail, par exemple.

On est donc en droit de s’interroger sur le subit verdissement de ce gouvernement, d’autant qu’il va, en reportant l’interdiction, se trouver en porte à faux avec l’Europe.

Comme on le voit, et comme l’a écrit Thierry Charles, rédacteur dans « Dalloz Actualité », le plastique à usage unique et soumis à une « législation à géométrie variable ». lien

Allons faire maintenant un tour du côté du nucléaire, et découvrons le report des fermetures des centrales nucléaires.

La centrale de Fessenheim a vu ainsi sa fermeture reportée pour l’instant à 2020… (lien) puis à plus tard, lorsque l’EPR de Flamanville sera opérationnel… ce qui pourrait faire sourire lorsque l’on connait les retards faramineux que cette centrale connait année après année.

Son démarrage prévu pour 2012 est maintenant repoussé pour l’instant à 2022… voire plus tard ou pas du tout. lien.

En effet, Yannick Rousselet, de Greenpeace, réclamait récemment l’arrêt définitif du chantier de l’EPR. lien

Quant au programme nucléaire français, dont la réduction était annoncée à 50%, au lieu de 72% actuel, la promesse est là aussi reportée à 2035… lien

En tout état de cause, c’est le contraire qui s’annonce, car en relançant la voiture électrique, fatalement nucléaire, c’est vers un accroissement conséquent de la production d’électricité d’origine nucléaire que l’on s’achemine, ce qui est confirmé par les achats récents de terrains, à proximité des centrales nucléaires actuelles avec le but probable d’y installer de nouveaux EPR.

Dans le domaine social, personne n’a oublié la promesse des 100% remboursés concernant les lunettes, les prothèses auditives et dentaires, qui elles aussi ont été reportées pour l’instant au début 2021. lien

Le décret a en effet bien été publié, mais à sa lecture on découvre qu’il y a quelques restrictions : la prise en charge d’une monture de lunette est limitée à 100 €… et à 1700 € pour les prothèses auditives… lien

Rappelons que le prix moyen d’une monture de lunette s’élève en France à 278 €… et un équipement optique muni de verres progressifs atteint quant à lui les 568 €. lien

Quant aux prothèses dentaires la gratuité sera plafonnée à 500 €… les prothèses dentaires « haut de gamme » ne seront bien sûr pas remboursées. lien

Or, le prix d’une prothèse dentaire complète peut atteindre les 2500 €. lien

Il semble donc que le Président de la République ait une étrange conception du mot « gratuit ».

Ajoutons que les mutuelles entendent bien profiter de l’occasion pour augmenter leurs tarifs, et en milieu autorisé on annonce une augmentation de leurs tarifs qui pourraient atteindre les 4,5%… lien

Il serait possible d’allonger la liste des promesses reportées, ou du moins pas encore tenues, mais n’est-il pas préférable de signaler qu’un internaute taquin en a dénombré pas moins de 289 ? lien

Cet internaute avisé propose une lecture très pointue sur le sujet, puisque l’on peut sélectionner les thèmes, et comparer celles qui ont été partiellement tenues, en cours, en doute…ou tout simplement non tenues. lien

Il y a par contre une promesse qui a été tenue, et appliquée sans perdre une seconde, celle de la suppression de l’impôt sur la fortune, et qui n’a jamais été rétabli malgré la pression d’une majorité de la population. lien

Comme dit mon vieil ami africain : « le poisson a confiance en l’eau, et c’est dans l’eau qu’il est cuisiné ».