L’OPPOSITION S’OPPOSE

Tout d’un coup, les oppositions de Québec, de l’Ontario et d’Ottawa, se réveillent ! Ça a prie un an et demi pour qu’ils réalisent qu’ils ne participaient pas aux prises de décisions cruciaux que ces politiciens sans mandats prenaient seul!

Bravo pour la démocratie ! L’opposition, à Ottawa comprend un pourcentage de 75% de l’électorat mais Trudeau gouverne seul ?!? C’est la dictature, mes amis. Attachez vos tuques, même s’il fait vingt-trois dégrées dans les rues d’Ottawa, c’est Trudeau qui prend toutes les décisions au Parlement où la température s’est refroidit brusquement.

Trudeau a eu 23% aux élections, Macron aussi et Hitler aussi. Regardez ce qui est arrivé. Une démocratie c’est extrêmement fragile parce que nos politiciens ne veulent pas effectuer les changements qui s’imposent. Pourquoi?

Trudeau n’a qu’une chose en tête, la prochaine élection. Et c’est lui seul qui va décider de la date. Et le peuple, ou est-il le peuple ? Il est contraint dans la peur par une propagande impitoyable et insensée mettant toujours Trudeau sur un piédestal comme seul sauveur de nos âmes.

Le grand délire canadien. Trudeau nous promet le grand délire dans un climat de jubilation et de babils enchanteurs, un bel avenir, le bonheur total, en fait. Et pourquoi pas ? Il a toutes les cartes en main.

Es ce que les Canadiens vont gober ça? Je pense que oui.

John Mallette

Le Poète Prolétaire